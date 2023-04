‘La isla de las tentaciones’: Marina reacciona al tatuaje de su pareja con su tentadora

Por fin ha llegado el momento que todos estaban esperando. Marina vio por primera vez durante la hoguera el tatuaje que su novio Álex se había hecho junto a Yaiza, su tentadora de La isla de las tentaciones. Su reacción y la de sus compañeras fueron de lo más curiosas, pues no pararon de reír en todo momento.

La hoguera comenzaba con Marina comentando que igual su tentador se había arrepentido de haberse ido y de no querer seguir conociéndola, ante el reproche que la tentadora le echó al mostrarse celoso en varias ocasiones. Por el momento le tocará seguir esperando para ver cómo avanza su situación con Manuel y ver las imágenes que Sandra Barneda tenía preparadas para ella. Al ver que Álex se estaba haciendo un tatuaje con la inicial de Yaiza, su tentadora, no pudo evitar parar de reír.

Caras de incredulidad ante el tatuaje de Álex y Yaiza 🙊 🍎 #Tentaciones11 | #LaIslaDeLasTentaciones11

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/MBPOZlxI81 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 3, 2023

“Ay por favor, me parece tan ridículo y tan patético, a mí no se me ocurriría tatuarme la inicial de una persona que conozco desde hace 20 días”, le decía a sus compañeras. Sandra Barneda quería saber si su pareja llevaba algún tatuaje que se hayan hecho juntos, su respuesta fue la esperada: “No, mi inicial no. Es que estoy que si le tengo delante ahora mismo me río en su cara”, decía entre risas.

Yaiza por el contrario solo se tatuó un punto, a lo que Marina expresaba: “Ella es la más lista, no se tatúa la inicial, se hace solo un punto, pero menuda joyita se va a llevar a su casa”, comentaba mientras se reía. Terminada la hoguera, la tentadora quiso decir ante las cámaras de La isla de las tentaciones que no podía encontrarse más agradecida con el programa por haberla ayudado a quitarse de encima a ese “lastre” que tenía como pareja: “Lo último que le queda ya es pedirle matrimonio delante de mí, porque yo ya no sé”, explicaba sin creerse lo que acababa de ver.