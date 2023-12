Marta Díaz no está pasando por su mejor momento. Tal y como comunicó a través de sus redes sociales, tendrá que pasar por el quirófano debido a un accidente que sufrió durante su viaje a la nieve. Una situación que ha conmocionado por completo a sus seguidores.

La influencer de 23 años se encontraba en Los Alpes junto a compañeros de profesión como Laura Escanes. Sin embargo, y desafortunadamente, una mala caída le provocó una lesión tan grave que tuvo que volver de urgencias a España para poder ser tratada por el equipo médico.

En palabras de la propia Marta Díaz, el 2023 no ha sido su mejor año a nivel personal. A ello se le ha sumado su accidente, el cual, por mucho que desease que no tuvieran que operarla, no ha tenido suerte. «Teníamos la esperanza de que no iba a hacer falta operación, pero hace unos días me hicieron la resonancia y efectivamente vieron que tengo el ligamento cruzado anterior roto», explicó.

La joven ha estado bastante inactiva en redes sociales desde que tuvo lugar su percance en la nieve. Pero, ha sido recientemente cuando se ha sincerado con sus más de 3 millones de seguidores. «Estoy bastante positiva», ha reconocido al respecto. Asimismo, y dentro de la gravedad del asunto, Díaz ha informado que «podría haber pasado» algo peor.

Ahora, tendrá que hacer frente a varias semanas de reposo y rehabilitación. Un período de tiempo que no será muy satisfactorio, pero por el que está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Por ello, ha comunicado que se mantendrá ausente de las redes sociales hasta entonces para «volver lo antes que pueda».