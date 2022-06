Ignacio de Borbón acusa a Nacho Palau de robar los pergaminos de ‘Supervivientes 2022’

Es raro el día que no se lía en el famoso programa de Telecinco, Supervivientes. El último protagonista de una polémica en el programa que se graba desde Honduras ha sido Ignacio de Borbón. La polémica ha empezado con un ejercicio que ha propuesto la dirección del programa. Éste consistía en escribir lo bueno y lo malo que se pensaba de los demás concursantes en un pergamino que luego sería leído en alto.

Ha sido precisamente Ignacio de Borbón uno de los que más criticas ha recibido, sin ningún tipo de dudas: «Ignacio tiene cero personalidad, como superviviente es un cerapio», asegura Yulen. «Es ansioso y flojo, vago, egoísta y mal superviviente», dejaba claro Alejandro. Sin embargo, también ha habido buenas palabras para él. «Lo que me gusta de él es que tiene muchas ganas de llegar lejos y sabe pedir perdón», opina Nacho Palau.

Ignacio de Borbón acusa a Nacho Palau de robarle los pergaminos y se lía en Honduras #Supervivientes28J https://t.co/xt7CpUD3PA — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2022

Aunque el ex de Miguel Bosé tuviese buenas palabras hacia Ignacio, ha sido precisamente él el que ha sido el foco de la polémica con su compañero de isla. Y todo porque ha sido acusado por Ignacio delante de todo el mundo de robar su pergamino. Esto no ha sentado en absoluto bien al valenciano el cual ha estallado en cuanto se le ha acusado «¡Alucino! ¡Ya te estás pasando tres pueblos!», afirmaba.

Aunque la desaparición del pergamino del que es parte de la familia real española ha sido muy extraña, y se encontraba bastante confuso en cuanto a su paradero, se ha querido disculpar con su compañero de programa. «Siento si te has ofendido, pero es que ha sido muy raro» ha asegurado.

Estamos seguros de que esta no va a ser la última disputa que veamos entre los concursantes de Supervivientes Es más que evidente que estamos ante una edición que no está dejando absolutamente indiferente a nadie. ¡Y no es para menos!