‘Idol Kids’ | Ana Mena, en shock con la actuación de Mario: «Me he quedado flipando»

El pasado miércoles 17 de agosto los espectadores fueron testigos de un programa más de Idol Kids. La gran final del talent show se acerca, y tanto los miembros del jurado como los concursantes lo saben. De hecho, en la última gala emitida pudimos ver el adiós de varios participantes que se quedaron a las puertas de ser finalistas.

A pesar de que tan solo cuatro lograron pasar a la siguiente fase del programa, los pequeños artistas dieron lo mejor de sí mismos hasta el último momento. Asimismo, una de las actuaciones que dejó a todos y cada uno de los miembros del jurado con las emociones a flor de piel fue la de Mario, un joven de 15 años que desde su primera aparición sobre los escenarios de Idol Kids dejó a todos sin palabras.

Mario Márquez nos emociona con su preciosa versión de ‘Tanto la quería’ 😍 🎙️ #IdolKidsSemi2

Para la segunda semifinal, el chico eligió cantar el tema Tanto la Quería de Andy y Lucas. Pero, aunque los nervios le jugaron una mala pasada al principio, supo recomponerse para terminar apoderándose una vez más del escenario. “Olé, olé”, le decía Dioni, quien no pudo evitar ponerse de pie mientras le aplaudía.

Pero, no fue el único miembro del jurado que quedó encantado con Mario. “Tenía muchas ganas de verte en la semifinal. Me ha encantado. Yo me he quedado flipando”, le dijo Ana Mena, por su parte. Tras ella siguió Omar Montes, quien tampoco dudó en mostrar su fascinación por el joven. “Eres mi debilidad en este concurso”, le confesó.

Eso sí, el intérprete de La Llama del Amor también quiso darle un pequeño consejo sobre acortar los “gorgoritos. A veces menos es más”. Tras ello, llegó el turno de comprobar las votaciones del público, momento en el que quedó claro que lo mejor estaba por venir para Mario, quien se alzó con el 83,2% de los votos.