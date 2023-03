‘El Hormiguero’: Laura Pausini sorprende con una íntima confesión

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Este miércoles, el programa recibió la visita de Laura Pausini, que acudió al programa para hablar de su 30 aniversario en la música y presentar su nuevo single, canción con la que comienza una nueva etapa en su carrera.

«En estos 30 años las personas que me siguen han hecho locuras para venir donde yo estaba y pensé que por qué no hacer yo una locura verdadera por ellos. Quería demostrarme y demostrar que cuando tienes tanto en tu carrera es mucho más fácil festejar desde el sofá que hacer cosas difíciles y nuevos retos, pero yo prefiero que la gente que me sigue sepa que sigo estando loca», expresó Laura Pausini sobre los tres conciertos que realizó en 24 horas en Nueva York, Madrid y Milán.

«Me he dado cuenta que durante los últimos dos años tenía pensamientos de incertidumbre sobre mí, que los años pasan, que la música está cambiando… quizá que mi carrera profesional estaba acabando al llegar a los 30 años. Un día pasó algo en mi vida que fue como un clic y pensé que quería saber qué había después de esos 30 años en la música», expresó sobre su 30 aniversario en la música. «Seguiré cantando porque esa es mi misión, es mi vida, seguiré con toda la energía».

Así han sido los 3 conciertos en 24 horas de @LauraPausini en celebración de sus 30 años en la música #PausiniEH pic.twitter.com/UauocQfdH1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2023

Trancas y Barrancas aprovecharon la visita de Laura Pausini a El Hormiguero para someter a la artista a un comprometido test de preguntas personales, para conocer cómo reaccionaría ella en diversas situaciones que se producen habitualmente después de una ruptura en El text del buen ex.

Laura Pausini, que ya ha demostrado numerosas ocasiones lo sincera que es, respondió a todas las cuestiones sin inmutarse. De hecho, la artista no tuvo ningún reparo en revelar con cuántas personas ha mantenido relaciones sexuales.

«Me siento un poco boomer porque tengo 48 años y he tenido tres novios. Entonces soy un poco vieja en ese sentido. He hecho el amor con tres personas, pero no he hecho el amor con esas tres personas el día que las he conocido, sino que he esperado un poquito, un poquito, y después sí lo he hecho, pero sin preservativo, porque siempre era como que yo quería formar ya una familia. No sé, quizás soy boomer», explicó la artista.