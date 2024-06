‘El Hormiguero’ termina la semana con una invitada que dice ser «altamente sensible»

La semana de El Hormiguero se termina este jueves con la visita de una de las actrices que se han convertido en poco tiempo en una de las grandes revelaciones. Además de ser una intérpretes que más trabajo tienen desde hace tiempo, también ha dejado multitud de grandes momentos en sus entrevistas con Pablo Motos.

Aunque desde hace años ha sido protagonista de series como El pueblo, La que se avecina y Machos Alfa, en esta visita acude para hablar de una obra de teatro en la que estará 24 horas en escena sin parar, algo que ocurre muy pocas veces. Como ya hiciera Arkano rapeando durante un día entero, esta vez será María Hervás la que intente este reto tan espectacular.

La actriz se subirá al escenario del Festival Grec de Barcelona el próximo día 6 de julio y no se bajará hasta el día 7, cuando terminará su actuación en Second Woman. No será la única vez, ya que en el mes de octubre también lo hará en la ciudad de Sevilla.

En esta obra, por suerte, no estará sola sobre el escenario, ya que contará con la ayuda de casi 100 compañeros actores con los que recreará situaciones y conversaciones de pareja. El argumento de esta obra teatral habla de los problemas conyugales de una pareja y de los privilegios que disfrutan los hombres.

¿Quién es María Hervás, la invitada de El Hormiguero?

La madrileña es una de las actrices que no han parado de trabajar en los últimos años, pero pocos recuerdan que su debut lo hizo en la mítica serie Los Serrano. Allí interpretó el papel de Su, pero su paso por allí duró apenas un puñado de capítulos, aunque después de aquello pasó por La pecera de Eva y por otras ficciones, aunque con papeles menores.

Pese a que tenía claro que lo suyo era el mundo de la interpretación, comenzó la carrera de Arquitectura, pero nunca terminó los estudios y mucho menos llegó a trabajar de ello. Tras este intento, María siguió lo que le pedía el corazón y entró en la famosa escuela de Cristina Rota para estudiar Arte dramático y Danza.

Después de formarse llegaron más papeles en series como Gym Tony, La que se avecina, El pueblo y Machos Alfa. Pese al éxito, también pretende no alejarse del mundo del teatro y compagina su trabajo estudiando un Grado de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, matriculándose solo a cuatro asignaturas por año.

Una característica de la que suele hablar en sus entrevistas, como la de esta noche en El Hormiguero, es que se denomina PAS, las siglas de Persona Altamente Sensible. Dice esto porque en muchas ocasiones sufre mucho más que otras personas de su alrededor, lo que le provoca un desgaste emocional enorme ante retos profesionales.