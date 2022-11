‘El Hormiguero’: Antonio Banderas explica el motivo por el que no gana dinero con el teatro

Una noche más El Hormiguero regresó a Antena 3. Tras comenzar la semana con la visita de Joaquín Sabina, Leiva y el director Fernando León de Aranoa, el programa recibió a uno de los actores españoles más internacionales, Antonio Banderas.

El actor acudió al programa de Antena 3 para hablar del estreno en Madrid de Company, el musical que dirige, produce y protagoniza. Tras su exitoso paso por el Teatro del Soho malagueño, este espectáculo llega al recién renovado Teatro Albéniz de la capital el próximo 17 de noviembre.

Durante la entrevista, Antonio Banderas recordó que el infarto que sufrió en el año 2017 hizo que sus prioridades cambiasen por completo. De esta forma, en ese momento tan complicado de su vida recuperó su vocación como actor, en concreto, como actor de teatro.

“Yo soy actor por el teatro, quería volver a los escenarios”, hoy se cumplen tres años desde que @antoniobanderas abrió el @TeatroDelSoho #BanderasEH pic.twitter.com/whZcL4ZO9l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 15, 2022

«Cuando a mí me sucedió lo que me sucedió en 2017, que tuve un problema de salud muy serio, las cosas que no eran importante en mi vida dejaron de flotar a mi alrededor y se hundieron. Y solamente permanecieron las cosas importantes: mi hija, mi familia, mis amigos y, ni siquiera voy a decir mi profesión, mi vocación como actor», explicó.

Y añadió: «Mi vocación como actor no nació delante de una pantalla, nació en un escenario. Yo soy actor por el teatro, realmente por el teatro musical que fue el que a mí me pegó un impacto allá por mediados de los 70, cuando llegó a Málaga una compañía haciendo góspel».

La relación de @antoniobanderas con el éxito y el fracaso #BanderasEH pic.twitter.com/jFEe2hhOlN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 15, 2022

«No estoy persiguiendo otro motivo más que el poder expresarme encima de un escenario, contar historias, reflexionar sobre la vida y sobre el ser humano. Eso me parece un acto de civilización precioso. Y en los tiempos que corren, con tanta tecnología a nuestro alrededor, el teatro es algo muy puro, somos los intérpretes y los espectadores, no hay nada en medio», expresó el actor.

Antonio Banderas explicó que su obra de teatro le genera una gran ilusión. A pesar de haber representado la obra en más de 108 ocasiones en Málaga, a día de hoy no tiene pensado abandonarla: «Mucha gente me lo pregunta y nadie me va a sustituir. Voy a estar hasta el 14 de febrero», explicó sobre la llegada de la obra a Madrid.

El actor aseguró que cada noche será irrepetible e inolvidable para los asistentes, además, aseguró que no gana de dinero con este proyecto debido a que es «una empresa altamente profesionalizada pero sin ánimo de lucro». No obstante, también reveló que es un proyecto «muy caro».

