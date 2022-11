Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras Antonio Banderas, este miércoles el programa recibió a Alaska, que acudió para presentar Ex Profeso, el nuevo álbum de Fangoria que verá la luz este viernes 18 de noviembre.

Ex Profeso se trata del tercer disco de la trilogía que Fangoria comenzó con Existencialismo Pop y continuó con Edificaciones paganas. En este tercer disco, los fans del grupo se encontrarán con el proyecto más ecléctico, con sonidos que combinan géneros como el house, el pop, el rock o el tecno.

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a Alaska sobre los rumores de su divorcio con Mario Vaquerizo: «La primera vez que me preguntaron ni si quiera lo había oído y lo desmentimos. El problema es cuando luego te preguntan todos los días durante el mes siguiente», señaló.

El 5 de diciembre, Alaska cierra la gira en el @WiZinkCenter junto a las Nancys Rubias y @martaot2018 #AlaskaEH pic.twitter.com/xYpktTaJhE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 16, 2022

Por otro lado, Pablo Motos expresó que le llamó la atención un detalle de la portada de Ex Profeso: «En la portada del disco sucede algo que los más fans tuyos ya habrán visto que es que llevas tu pelo de verdad», destacó el presentador de El Hormiguero.

«Yo tengo el pelo rizado, yo tengo ese pelo. Era una imagen muy 77, 78, 79. ¿Te acuerdas de Marisa Berenson? Eran esos pelos, Bibiana Fernández mismo a finales de los 70, entonces eran exigencias del guion, pero por mí no porque yo no me gusto», admitió Alaska, antes de confesar que el color natural de su pelo no es moreno.

«Yo soy rubia», aseguró la artista. Y añadió entre risas: «Soy rubia y con el pelo rizado. Cuando uno piensa en rubia, piensa en ABBA, pero yo tengo un rubio ceniza que no va a ningún lado y no me gusta», explicó ante la incredulidad de Pablo Motos..