Muere Hersha Parady, actriz de ‘La casa de la pradera’ que interpretó a Alice Garvey

Los fans de la serie La casa de la pradera están de luto tras la muerte de la actriz Hersha Parady, que dio vida a la profesora Alice Garvey, amiga de la famila Ingalls. Ha sido su compañera Alison Arngrim la que ha anunciado la triste noticia al publicarlo en la red social Facebook.

La fallecida tenía 78 años y, aunque no se ha anunciado la causa de su muerte, todo hace pensar que podría estar relacionada con la operación de meningioma cerebral a la que se sometió hace un mes. Su hijo llegó a pedir donativos en la plataforma GoFundMe para costear el tratamiento, algo habitual en Estados Unidos debido a que el sistema sanitario en nada se parece al español.

Jonathan Peverall, el hijo, lo ha confirmado en la misma plataforma. «A esta alturas es probable que la noticia del fallecimiento de mi madre Hersha Parady ya os haya llegado, ya que de alguna manera llegó a los medios de comunicación. Sin embargo, quería confirmar la noticia yo mismo. Anoche, a los 78 años, nos dejó y ahora está en paz», escribía el miércoles en la citada web para avisar a la gente que había donado.

«Siempre me ha sorprendido la cantidad de personas que me han expresado su impacto en sus vidas. Quiero transmitir mi agradecimiento a todos por su apoyo, pero también a aquellos que han compartido conmigo sus relaciones personales y experiencias con mi madre. Todos me habéis mostrado una parte de su vida que solo había vislumbrado a lo largo de los años», continúa el comunicado.

«Gracias por ser parte del viaje de mi madre y por estar a nuestro lado tanto en momentos de esperanza como en momentos de tristeza. Estaremos eternamente agradecidos por la comunidad que se ha unido a nuestro alrededor», finaliza.

Su carrera como actriz

Tras intrepretar a un personaje episódico, Hersha Parady volvió a La casa de la pradera para dar vida a la profesora de la escuela para niños ciegos y amiga de la familia Ingalls. Su muerte en la ficción conmocionó tras salvar al hijo de la familia protagonista de un incendio. Una vez abandonó la exitosa serie nunca volvió a saborear el éxito, teniendo solo algunas pequeñas apariciones en ficciones como Misterios sin resolver, Noé y familia y Kenan & Kel.