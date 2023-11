‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Zehra, obligada a casarse por culpa de su hermano

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado martes 14 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Tolga no ha dudado en hacer una petición de lo más concreta a Akif. ¿En qué consiste, exactamente? En que ayude, en todo lo que pueda, tanto a Zehra como a su hermana pequeña.

Akif envía el dinero al hermano de las chicas para que pague sus deudas pero, lejos de hacerlo, éste se lo gasta en apuestas. Gönul y Ayla ponen en marcha su nuevo plan, que consiste en hacer creer a Sengül que la han contratado para nada más y nada menos que confeccionar un gran número de cortinas para un hotel.

En el último capítulo de #Hermanos: El gran secreto de Şevval, a punto de salir a la luz…¿Asiye lo contará todo? 💥🤐 ¿Lo repasamos todo ants delcapitulazo de esta noche? 😏 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) November 20, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Ömer recogerá todas y cada una de las cosas que Asiye le ha tirado a la calle tras haberle echado. Los dos estarán tremendamente afectados por la discusión.

La joven estará disgustada por el hecho de que su hermano no le ha creído, mientras que éste pensarás que Asiye está tremendamente obsesionada con Yasmin. Sengül llorará desconsolada y hará saber a su familia que el trabajo de las cortinas era un timo que habían planeado Gönül y Ayla.

Por suerte, el dueño de la tienda dejará devolver las cortinas que no hayan utilizado. Gönül se enterará de esto y no dudará un solo segundo en quemar todas las telas. Por si fuera poco, veremos cómo Zehra se verá obligada a casarse puesto que su hermano no ha cumplido la promesa que hizo a Akif. Tolga intentará ayudar a su amiga, hasta las últimas consecuencias. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.