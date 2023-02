‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sengül descubre el motivo por el que Ilknur quiere tanto a Emel

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo. ¡Estamos ante una historia verdaderamente fascinante!

El pasado lunes 6 de febrero hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, hemos visto cómo Emel ha sido víctima de un accidente de lo más complejo. Por lo tanto, se ven en la obligación de trasladarla al hospital antes de que sea demasiado tarde. ¡Su vida corre peligro!

El matrimonio no tarda en culparse, ya que pensaba que se trataba de un ladrón. Pero, evidentemente, nada más lejos de la realidad. Para tratar de enmendar el error cometido, intentan llevar todo lo necesario a los hermanos de Emel. Es lo menos que pueden hacer tras lo sucedido.

Después de que Ömer le advirtiese sobre el lado oscuro de Tolga, Cemile decide hablar seriamente con él.😱 #Hermanos6Feb https://t.co/lAwrrmkV2f — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 6, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, podremos ver cómo la dueña de la casa donde limpió Asiye cogerá muchísimo cariño a la pequeña Emel. Tanto es así que querrá pasar más tiempo con ella.

Motivo por el cual invitará tanto a sus hermanos como a sus tíos para disfrutar de una espectacular cena. Lejos de que todo quede ahí, Sengül se enterará de que la mujer perdió a su hija pequeña, y por eso se sentirá tan cercana a Emel.

Ömer discutirá con un joven en el jardín de la casa. En un empujón, el chico se dará un fortísimo golpe en la cabeza y perderá el conocimiento. Kaan y Doruk cada vez se sentirán más unidos mientras que Cemile continuará creyendo en todas y cada una de las mentiras de Tolga. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.