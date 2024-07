‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Orhan se entera de la muerte de Sengül

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 1 de julio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de la exitosa serie turca Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo los hermanos y amigos celebran la llegada del nuevo año. No tardan en recibir una gran noticia, que no es otra que su abuela finalmente recuerda el lugar exacto en el que escondió el dinero.

¡Boda sorpresa! 💍Suzan y Yaman se casan ante la atenta mirada de sus respectivos hijos. 😲 #Hermanos1Jul Vuelve a verlo: https://t.co/aWUo3JFRCI 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 1, 2024

Todos se enteran de que los billetes están en un peluche de Emel por lo que corren para hacerse con él cuanto antes. A pesar de los esfuerzos, la alegría les dura bastante poco puesto que el dinero ya no está en ese lugar. Yaman se muestra preocupado por Suzan ya que quiere que disfrute del embarazo. Además, le propone matrimonio. Ella acepta, por lo que dan el paso de casarse.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ayaz se muestra tremendamente pendiente de Asiye. Tanto es así que se pone a trabajar en un puesto de perritos con el objetivo de pasar mucho más tiempo con ella. Elif sigue verdaderamente molesta con el daño que su padre le hizo en el pasado.

Süreyya solo aceptará el perdón de Yaman con una condición: “Merezco un ascenso por la humillación que me has hecho pasar”😳 #Hermanos1Jul Vuelve a verlo👉 https://t.co/X1WSqYI3Gd👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 1, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Asiye y Ayaz prepararán una coreografía en la que tendrán que verse muy sincronizados para el colegio.

Ayaz, durante el ensayo, se dará cuenta de que Asiye le gusta de verdad. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Akif fue el que encontró el dinero en el peluche y lo escondió en unos cojines que los chicos han vendido en el mercadillo que se ha organizado en el colegio. ¡Nada va a salir como espera, ni mucho menos!

La policía se pondrá en contacto con Orhan tras el grave accidente que ha sufrido Sengül. No tardarán en comunicarle que ha muerto en el acto. Su familia se verá incapaz de soportar esta terrible noticia y, como no puede ser de otra manera, llorarán profundamente esa dura pérdida. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.