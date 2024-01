Este 3 de enero de 2024 se cumple un año de la muerte de Elena Huelva. La joven, con tan solo 20 años de edad y una larga lucha contra nada más y nada menos que un Sarcoma de Ewing, falleció y dejó a su familia, amigos y seguidores completamente destrozados. Debemos recordar que, desde los 16 años, la andaluza estaba haciendo frente a esta dura enfermedad.

Desde ese preciso instante, Elena Huelva quiso tomar las riendas de la situación para visibilizar esta lucha. Su objetivo era, entre otras cuestiones, concienciar a todos de lo importante que es la investigación de esta enfermedad. Tanto es así que consiguió una legión de fans que seguía, día a día, su evolución. Siempre llevando por bandera el lema «Mis ganas ganan».

Un año después de su muerte, y como no podía ser de otra manera, su hermana Emi Huelva no ha dudado un solo segundo en hacer una emotiva publicación en su perfil de Instagram: «6:14 am… No paro de ver vídeos y fotos de nuestras tonterías, bailes, caídas, viajes, días de hospital, días de playa, en el cine, de navidad…». Además, añadió: «Te echo muchísimo de menos Elena, no me salen apenas las palabras hoy. No me puedo creer que haga un año desde que tuvimos nuestras manitas juntas por última vez».

Lejos de que todo quede ahí, Emi Huelva fue mucho más allá: «3 de enero de 2023; el día en el que el cascabel y la luz de mi familia se fue, la mitad de mi corazón se me escapó. 💔 Duele mucho no haber podido hacer nada más, amabas la vida y te merecías estar aquí. No sé cuantas veces he deseado poder cambiarme por ti».

Por si fuera poco, añadió: «Hoy es un día muy triste, no más que otros porque te echo de menos cada día, cada hora y cada segundo… y así será toda mi vida. Tú decías que la vida es escalar, pero que hay que disfrutar las subidas y más caídas… yo intento seguir escalando y disfrutar del camino. Ojalá estés orgullosa de mí».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emi Huelva (@emihupa)

«Te sigo sintiendo y recibiendo tus señales a la perfección. Sabía que eras muy listilla y se lo ibas a poner muy fácil a la patosa de tu hermana. Te quiero muchísimo y siempre te querré… gracias por todo lo que gané contigo, gracias por todo lo que me dejaste aquí», continúa diciendo Emi Huelva en la publicación que ha realizado en su perfil de Instagram.

En este duro aniversario, la joven ha querido aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de lo más contundente a sus seguidores: «Y desde aquí os hago un recordatorio… ‘Disfrutar cada momento con las personas que queréis’. Os lo digo con el corazón en la mano porque no sé lo que daría por volver a tener un minuto con ella».