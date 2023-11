HBO Max toma una drástica decisión en la emisión de ‘Friends’ tras la muerte de Matthew Perry

Desde su estreno en los años 90, Friends (disponible en HBO Max) consiguió conquistar al público internacional capítulo tras capítulo. La historia de un grupo de amigos que compartían todo tipo de vivencias, cada una más alocada que la otra, pero que terminó ganándose el cariño de la audiencia durante 10 años.

Debido a ello, la pérdida de Matthew Perry, quien dio vida a Chandler Bing en pantalla, ha supuesto una autentica conmoción a nivel global. El actor de 54 años fue hallado sin vida por su asistente en su casa de Los Ángeles (California). Un terrible suceso que ha supuesto que miles de personas hayan querido homenajear al artista que tantas risas provocó en vida.

Max has added a lovely message dedicated to Matthew Perry before each season of Friends. pic.twitter.com/DZefRu2VNI

A lo largo de los últimos días, no solo han sido los fans y numerosas celebridades las que han querido dar sus condolencias a la familia de Perry. Artistas como Adele o Charlie Puth han aprovechado sus conciertos para realizar un pequeño homenaje al querido actor. Pero, no han sido los únicos.

El fallecimiento de Matthew Perry ha provocado la nostalgia en los fans de Friends, quienes han querido volver a revivir los buenos momentos que ofreció el actor junto al resto del elenco en la serie. Actualmente, la producción se encuentra al completo en la plataforma de HBO Max.

De esta manera, la plataforma ha sorprendido a los usuarios al rendir homenaje al artista con una dedicatoria al comienzo de cada temporada. Así pues, los usuarios pueden ver una fotografía del artista con la fecha de su nacimiento y la fecha de su fallecimiento.

Max is honoring Matthew Perry with a tribute card at the start of each season of ‘Friends’ on the streaming platform. pic.twitter.com/2D1TdN2HIw

— Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2023