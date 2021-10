Uno de los días más esperados para los más fieles seguidores del freestyle por fin llegó. El 8 de octubre estaba señalado en el calendario por un motivo muy concreto: la celebración de la Final Nacional de ‘Red Bull Batalla’. Un total de 16 MCs lucharon para conseguir el título que, finalmente, se llevó Gazir.

Tenemos que tener en cuenta que, por primera vez en mucho tiempo, el WiZink Center no se llenaba de público para disfrutar de la mayor competición de rap improvisado del mundo. En este año 2021, ‘Red Bull Batalla’ ha regresado al que ya es su templo, haciéndolo a lo grande. Y es que era el momento de celebrar la 15ª edición de la Final Nacional.

6.000 fueron las personas que llenaron este mítico recinto madrileño, que no dejó de disfrutar en ningún momento de las rimas de cada freestyler y, sobre todo, ¡de los espectaculares beats de DJ Verse! Fue un día esperado, que no decepcionó en absoluto y gracias al cual pudimos disfrutar al máximo. Todos fuimos testigos de cómo Gazir, con tan solo 19 años, conseguía el título de Campeón Nacional.

No es ningún secreto que el MC partía como favorito. Tenía mucha presión sobre sus hombros, pero ha sabido gestionarla para no defraudar a su público. No solamente ha vuelto a sorprender a sus seguidores sino también al jurado con sus espectaculares batallas donde la agilidad mental y su ingenio volvieron a destacar, una vez más.

La final de esta Final Nacional de ‘Red Bull Batalla 2021’ tuvo como protagonistas al asturiano y a Sweet Pain. En todo momento destacó Gazir, aunque sentenció la batalla con lo siguiente: “Primero se puso ese nombre, luego empezó a rapear. Lo hacía en Asturias y salió de su ciudad, y con 19 años será Campeón Nacional”.

Por lo tanto, el sevillano ha quedado subcampeón de esta Final Nacional. La medalla de bronce fue para Tirpa quien, en su semifinal contra Gazir, supo estar a la altura al no ponerle las cosas fáciles al asturiano. El cuarto puesto ha sido para Blon, que llegaba a su novena Final Nacional dispuesto a dejar el listón alto, ¡y así lo hizo! Ya que fue uno de los que más brilló en la competición.

Esta Final Nacional ha contado con un jurado de lujo, formado por rostros conocidos del freestyle como son Bnet, Zasko Master y Robledo. Así pues, con la espectacular y merecida victoria de Gazir, el joven de 19 años consigue el pase directo a la Final Internacional de ‘Red Bull Batalla’ que se celebrará el 11 de diciembre en Chile. Él y Skone son las apuestas españolas para lograr arrebatar el título que actualmente ostenta el mexicano Rapder.