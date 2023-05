Tania acude a ‘First Dates’ y estalla ante su cita: “¡No tiene sangre!”

Como cada noche, First Dates regresó al prime time de Cuatro para ofrecer a los espectadores de la cadena un nuevo episodio del ya legendario show de citas. Un encuentro donde pudimos conocer a Tania y a Rosi, tía y sobrina, que acudieron al programa de Carlos Sobera para encontrar el amor.

Debido a ello, el presentador le propuso a Rosi que recibiera ella a la cita de su sobrina para comprobar si podrían terminar juntos o no. Fue entonces cuando conoció a Diego, un asturiano al que le gusta el monte en verano, la fabada y los cachopos. Asegura que no liga nada de nada y al ver a Rosi su desconcierto no ha podido ser mayor. “Un poco mayorcita”, señaló al creer que era su cita.

La mujer le ha preguntado un poco sobre su profesión y sus hobbies, una charla donde Diego creyó en todo momento que cenaría con Rosi. Pero, al descubrir que su verdadera cita era Tania, su ánimos cambiaron positivamente. Sin embargo, la sobrina de Rosi no pensó lo mismo al verlo. “No me pondría a hablar con él en una discoteca”, confesó.

Respecto a sus relaciones, Diego le comentó que ha tenido varias pero no tiene hijo. Ella, por su parte, le dijo que tenía un hijo de 11 años. Pero, por más que miraba a su cita, la comensal no conseguía ver su atractivo. “No me gusta la gente del norte, son muy serios y en el norte hace mucho frío”, destacó.

Tania estalla ante la tranquilidad de su cita en #FirstDates: “No tiene sangre, me lo como con papas” https://t.co/8HqLY3ckRI — First Dates (@firstdates_tv) May 5, 2023

La soltera repitió hasta la saciedad durante la velada que se consideraba una persona muy directa y sincera. Sin embargo, cuando Diego le preguntó qué tal se lo estaba pasando en la cena, ella le respondió que “bien, me he reído un montón”. De hecho, le dijo que su físico le había gustado también. Una palabras que no coincidieron nada con las que dijo en la decisión final de First Dates.

A la hora de la verdad, Tania rompió su silencio y no pudo evitar revelarse. Tras escuchar a Diego decir que sí le gustaría tener una segunda cita, la soltera le ha confesado que ella, por su parte, veía su vida “muy cuadriculada” y que no tendrían futuro como pareja. Una palabras que el comensal aceptó tranquilamente.

«¿Lo ves? No tiene sangre, yo no puedo con esto, me lo como con papas”, estalló Tania. Ante su actitud, Diego se quedó completamente perplejo. “Yo ya tengo un niño, no tengo dos, no puedo arrastrar a otro más. Yo voy por delante, creo”, señaló ella. Fue entonces cuando el soltero, educadamente, le hizo saber su opinión. “Con eso no estoy yo de acuerdo”, sentenció.