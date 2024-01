‘First Dates’: un soltero impacta a la audiencia al confesar su fetiche sexual

First Dates volvió a sumarse al prime time de Cuatro y lo hizo de la mejor forma que sabe hacer: con nuevos solteros. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto para la cadena, y los datos de audiencia lo demuestran.

De esta manera, los espectadores pudieron conocer a Alejandro, un soltero colombiano de 26 años que busca a su media naranja. En el ámbito amoroso no le ha ido nada mal, pero sus relaciones han sido poco duraderas. Por ello, quiere encontrar a alguien igual de charlatán que él y con quien fuera fácil debatir. ¿Lo encontrará en el show de citas?

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates25E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/wi2egWcDYy — First Dates (@firstdates_tv) January 25, 2024

Su cita de la noche fue Guillermo, un soltero chileno de 30 años que admitió ser una persona con mucho humor. Además, no dudó en confesar que, en el ámbito sexual, tenía un fetiche poco común. «Uno de mis fetiches es que me coman los pies», afirmó sin pestañear. Fue entonces cuando conoció a Alejandro, quien lo esperaba muy nervioso.

«Me parece guapo, tampoco tengo yo unos estándares», dijo Alejandro. En la mesa, ambos se pusieron a hablar de diversos temas para encontrar sus puntos más fuertes. Un intercambio de opiniones donde el colombiano no pudo comprender el por qué a Guillermo no le gustaba una determinada comunidad autónoma española. «¡Cómo no le puede gustar Barcelona!», exclamó sin dar crédito.

El fetiche sexual de un soltero de #FirstDates24E: “Me gusta que me chupen los pies” https://t.co/YoOcyCVMMm — First Dates (@firstdates_tv) January 24, 2024

El tema de las relaciones abiertas causa discordia entre los solteros.

Posteriormente, otro de los temas que salió a la palestra fue el relacionado con las relaciones abiertas. Ante ello, Alejandro le hizo saber que él no tenía ningún tipo de problema si quisiera practicarlo. Pero, Guillermo, por su parte, no estaba nada de acuerdo.

«Yo no estoy de acuerdo porque formé parte de una relación así y el único que terminó mal fui yo», explicó el soltero. Una opinión que despertó un gran punto de inflexión en la cita y que terminó sentenciando lo que sucedería en la decisión final de First Dates.

Asimismo y antes de comunicar su decisión, la pareja pasó a darlo todo a la pista de baile. Una nueva oportunidad para descubrir si tenían chispa juntos para bailar, pero tampoco hubo suerte. El destino de los solteros estaba sentenciado a no cruzarse y ellos lo sabían muy bien. Por ello, al concluir la velada los solteros lo tuvieron muy claro.

Tanto Guillermo como Alejandro no veían un futuro juntos como pareja, por lo que estuvieron de acuerdo en cortar por lo sano. De esta manera, los participantes se despidieron y concluyeron su paso por First Dates sin mirar atrás. Todo ello mientras regresaban a casa de la misma manera en la que llegaron: solteros.