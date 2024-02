‘First Dates’: una soltera descarta a su cita por un imperdonable error

El mes de febrero arranca en First Dates y, como no podía ser de otra manera, lo hace de la mano de nuevos solteros. El pasado jueves día 1 los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Leticia, una mujer de 46 años que busca a un hombre que transmita «bondad» con su mirada.

«Me gusta la gente culta (…) que tenga un mínimo de cultura», explicó al equipo del show de citas. Fue entonces cuando conoció a Domingo, un hombre de 49 años que se convirtió en su cita. Sin embargo, la primera impresión entre la pareja fue un poco contradictoria.

«Físicamente, no me gusta. Tiene buena imagen, viste bien pero no me termina de llenar», afirmó la soltera sobre su acompañante. Él, por su parte, quedó muy contento con la elección del programa. Tras ello, la pareja pasó a sentarse a la mesa para conocerse mejor y descubrir cuáles eran sus puntos fuertes.

Un intercambio de opiniones donde Leticia no quedó muy contenta cuando el soltero, conductor de autobuses, le dijo que no ligaba mucho. «Este liga que no veas, va de flor en flor (…) Yo lo he visto porque he trabajado llevando extranjeros y los conductores siempre ligotean», explicó a las cámaras.

La cita comenzó a adquirir cierto tinte de tensión poco a poco. Pero, todo empeoró cuando Domingo pronunció palabras como «haiga» y que había pedido «bacalado». Errores imperdonables que hicieron que la soltera sacase la bandera roja entre ellos. «Ya puedes ser el chico más encantador del universo pero el ‘Haiga’, el ‘Bacalado’. No, lo siento. Por ahí no paso», dijo rotundamente.

Leticia en First Dates: «Me da asco. No compartiría los cubiertos de nadie (…)»

Lejos de quedar ahí, Domingo comenzó ha acumular una serie de errores a la lista de Leticia. Uno de ellos sucedió cuando la invitó a probar su comida, utilizando sus cubiertos. «Me da asco. No compartiría los cubiertos de nadie (…) Soy un poco tiquismiquis pero bueno. Por eso lo he hecho de una manera delicada. No quiero babear sus cubiertos», señaló.

Asimismo, Domingo continuó presentándose ante de su acompañante y le hizo saber que no era una mala persona. «Tú de ti mismo, no puedes decir tantas cosas bonitas (…) No me lo creo. Me hace desconfiar la gente que se autoalaba (…) No es sincero, no es un hombre sincero», destacó la soltera.

Al concluir la velada, no hubieron demasiadas sorpresas. Mientras él sí que quiso tener una segunda cita con Leticia, ella no opinó lo mismo. «No podría tener una segunda cita porque no cuadraríamos. Aunque eres, a simple vista, una estupenda persona, pero en el fondo no quiero dar algo que no va a existir», sentenció.