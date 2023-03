‘First Dates’: Roberto recuerda a su ex pareja, que «era un cura de Roma»

Un nuevo grupo de solteros se ha reunido como cada noche en First Dates para intentar encontrar a su media naranja. Estos dos comensales son hombres de mundo y uno de ellos ha compartido una curioso dato sobre su pasado amoroso.

El primero en llegar al programa ha sido Julio. En 2015 sufrió un ictus que cambió completamente su vida, aunque cree que fue “para mejor”. Solo ha tenido una pareja y cree que está listo para volver a enamorarse. Sin embargo, la última vez que tuvo sexo fue hace tres años en el Día del Pilar: “El cuerpo y la mente se te adaptan, ahora me da pereza hacerlo”. Lo primero en lo que se fija de un hombre es en el culo y que tenga “una mirada limpia”.

Su cita ha sido Roberto, un italiano que se define como un hombre “muy amado” y que ha amado muy poco. A su acompañante le ha gustado mucho a primera vista, pero ha sentido que quizá no estaba a su altura en cuanto a aspecto físico. “No le he podido ver el culo”, confesaba además tristemente debido a que el otro hombre llevaba chaqueta.

Roberto recuerda con cariño a su follamigo en #FirstDates22M: “Era un cura de Roma”https://t.co/AiYP20K3Uj — First Dates (@firstdates_tv) March 22, 2023

Ya en la mesa, el italiano se ha interesado por el signo zodiacal de Julio. Este ha contado que era Libra, pero que no se siente muy identificado porque no tiene manos de artista. Roberto es Leo: “Altivo y presumido”, según sus propias palabras. Al maño no le ha dado esa impresión a pesar de que es cierto que se cuida mucho y es evidente. La realidad es que el hombre no va al gimnasio, sino que sale a andar y cuando no puede intenta moverse por casa. “Ando en casa, estoy una hora y medio o dos andando”, ha contado él a su cita.

Les ha tocado jugar al Rasca del Amor de First Dates y han resultado ser compatibles. Ambos tenido que comentar qué es lo que les enamora de una persona y han coincidido en que cuando hay conexión inmediatamente te gusta todo del otro. Julio se ha quedado sorprendido al averiguar que su compañero de velada se lleva bien con sus ex y que uno de ellos era un cura de Roma. A él le ha parecido muy gracioso, pero Roberto ha explicado que «muchos sacerdotes en Roma en realidad eran homosexuales» y que él se lo tomó como algo normal sin ningún tipo de morbo. “Yo vendía libros y él estaba casado con Dios”, ha relatado con total naturalidad.

En la decisión final de First Dates, a pesar de que los dos habían pasado un rato bastante agradable y habían congeniado bien han rechazado tener una segunda cita. Ambos han estado de acuerdo en que no han sentido la suficiente chispa como para seguir conociéndose más allá de ahí.