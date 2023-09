Televisión ‘First Dates’: Richard Pena confiesa lo que le ocurrió por ser la voz en off del programa

Mediaset ha estrenado nueva temporada televisiva esta semana y con ella nueva temporada también de First Dates. Sin duda, el dating show es uno de los programas esenciales de la parrilla televisiva de Cuatro y gracias a su público fiel cosecha buenos datos diariamente.

La presencia de Carlos Sobera, Matías Roure, las gemelas o la nueva incorporación de Laura Boado. Todos ellos son el alma del formato, aunque hay alguien más que si bien no aparece físicamente cada día también es parte esencial del espacio de citas de la cadena. Y sí, se trata de la mítica voz en off con la que empieza habitualmente cada episodio.

La persona que se encuentra detrás de ella es Richard Pena. Su clásico «¿no se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?» es ya su frase estrella y a través de sus redes sociales ha contado algunas anécdotas sobre lo que le ocurre habitualmente a raíz de trabajar como la voz en off de First Dates.

«Hay una cosa que me lleva pasando desde hace unos tres o cuatro años, y es que, inexplicablemente y sin saber por qué, me llaman bastante para ser jurado de certámenes de belleza», explicaba en Tik Tok. Obviamente no va a rechazar oportunidades de trabajo, por lo que acaba accediendo a acudir a estos eventos. Una vez llegaba el momento de presentar al jurado se referían a él como «Richard, de First Dates». Solo con este dato la gente usualmente no le suele reconocer y se queda bastante extrañada.

No es hasta que comienza hablar que comienzan a reconocerle debido a su voz. Después de decir su «¿no se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?» ya nadie tiene dudas. Normalmente todo el mundo suele soltar un «ahhhhhhh» de reconocimiento. «Todos a la vez, como si lo hubieran ensayado», relata el actor, guionista y comunicador.