‘First Dates’: Marina confiesa que, desde pequeña, habla con personas fallecidas

El pasado martes 17 de octubre, First Dates regresó al prime time de la mano de sus nuevos solteros. En esta ocasión, los espectadores fueron testigos de citas de todo tipo, pero una de las más destacadas fue la que vivieron Ariel y Marina.

El soltero no ha tenido demasiada suerte en el amor, por lo que decidió probar suerte en el restaurante de Cuatro. Busca a una mujer que lo quiera, tanto a él como a su hijo. «Mi hijo es mi adoración, es un órgano de mí, el centro de mi vida», le dijo a Carlos Sobera.

Su cita de la noche fue Marina. «Soy una chica muy segura de mí misma y con el listón muy alto. A primera vista sé si alguien congenia o no conmigo», señaló en su presentación. Tras conocerse, ambos pasaron a la mesa para ponerse al día. Un primera toma de contacto donde se pudo apreciar que los dos estaban encantados el uno con el otro.

Pero, sin lugar a duda, uno de los momentos más inquietantes de la cita tuvo lugar cuando Marina le confesó uno de sus mayores secretos. «Desde pequeña he tenido experiencias paranormales», comenzó revelando. «Veía a personas que estaban fallecidas, podía hablar con ellos…», explicó. Ante ello, Ariel quiso saber si le seguía ocurriendo, una cuestión que fue respondida afirmativamente.

«Me dan más miedo los vivos que los muertos», admitió ella. Por su parte, el dominicano fue sincero. «En mi casa me daría un miedo que te cagas, veo una sombra negra y, aparte de lanzar un grito que rompería el techo, me volvería loco…», dijo. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera.