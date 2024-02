«Me gusta que me empotren»: una soltera de ‘First Dates’ sorprende con una sexual petición a su cita

El mes de enero ha concluido en First Dates y el pasado miércoles 31 de enero lo hizo de la mano de solteros que llegaron dispuestos a encontrar a su media naranja. En esta ocasión, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Adela.

La comensal de 59 años, originaria de A Coruña, lleva cinco años sin pareja y ansía encontrar a una mujer que la haga divertirse y vivir. Su llegada a Madrid siempre le despierta muchas emociones, pues fue donde su madre falleció hace mucho años. Su cita de la noche fue Berta, una chica fit de lunes a viernes que a sus 55 años tiene muy claro lo que quiere en su vida.

Aunque aparenta ser una mujer dura, admite ser «muy tiernita». Por eso, le gustaría encontrar a «una mujer que me domine». Debido a ello, decidió probar suerte en el programa de Cuatro, el cual ha visto muchas veces por televisión. «Me gusta que me empotren, que me pongan contra la pared y que me den duro», afirmó sin ningún tipo de filtros.

El primer encuentro entre la pareja fue bastante acertado. De hecho, Berta no dudó en afirmar que su cita era el tipo de mujer en la que se fijaría. «Me gustan híper femeninas o muy masculinas», señaló. Sin embargo, hubo un pero respecto a su impresión de Adela. «Ella no me gusta físicamente», dejó caer. Unas palabras con las que ya comenzaría a dar señales de lo que sería su decisión final.

La chispa no surgió entre Adela y Berta

Una vez en la mesa, Adela fue la encarada de romper el hielo. Debido a ello, la soltera comenzó a hablar de un documental de canguros australianos que había visto. Un tema de conversación que dejó a Berta de piedra. «Aquí hay que hablar de lo que hay que hablar, es decir, qué te gusta, cómo te gusta…», le dijo sin miramientos.

Así pues, la solteras comenzaron a hablar de sus gustos y relaciones en el ámbito sentimental. «Me vas a disculpar, las mujeres de mi edad me aburren, creo que ya están muy marujeadas. Necesito gente joven que me lleve el ritmo», declaró Berta. Una actitud con la que la gallega comprendió claramente que no habría una segunda cita.

«Ella va a por todas, y yo me lo pienso 70 veces antes de cruzar la calle», afirmó la comensal. De hecho, y con el paso de la velada, quedó claro que Adela y Berta eran como el agua y el aceite. Mientras Berta le explicaba el tipo de sexo que le gusta, Adela no pudo evitar quedar impactada. «¡Qué barbaridad!», exclamó con las manos en la cabeza. Al final, ambas apostaron por volver a casa de la misma manera en la que llegaron: solteras.