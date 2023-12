‘First Dates’: un comensal deja sin palabras al equipo al confesar cuánto tiempo lleva sin tener sexo

First Dates ha vuelto al prime time de Cuatro una noche más y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho de la mano de nuevos solteros. Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero el equipo del programa siempre ayuda a cumplir su objetivo a los comensales que se aventuran a vivir la experiencia televisiva.

Uno de los protagonistas de la noche fue Julio, un hombre de 57 años que nació en Madrid, pero que ha vivido siempre en Zaragoza. Sin embargo, no dudó en confesar que, a pesar de que es feliz viviendo en dicha ciudad, le sigue faltando más diversidad y apertura.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates28N en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/VoNxeFym3k — First Dates (@firstdates_tv) November 28, 2023

«Creo que ya tengo una edad, estoy estabilizado y ya sé lo que quiero y no quiero. Ahora sí que me pide el cuerpo tener pareja (…) Ahora vivo el presente. Me preocupo por lo que tiene solución y por aquello que no la tiene no me preocupo tanto», le dijo a Elsa Anka. Asimismo, el soltero le explicó a la colaboradora que llevaba un par de años sin tener relaciones sexuales.

Estar tres años sin mantener un contacto íntimo con una mujer ha terminado por acostumbrar al comensal. «Lo llevo bien porque el cuerpo y la mente se te adaptan a no tenerlo, por lo cual, ahora me da pereza en hacerlo. Lo tengo que hacer, evidentemente, pero tampoco es una obsesión que tenga», declaró.

Su cita de la noche fue Roberto, un italiano de 56 años que vive en Madrid. A pesar de vivir una velada donde no faltó conversación en ningún momento, los comensales estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita. La conexión que compartieron fue el producto de una posible nueva amistad, pero no de algo sentimental.