Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Antonio y Tina. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

De hecho, en esta ocasión fue el propio Antonio el que tuvo que elegir a su cita de la noche, entre tres candidatas. «Soy chiquitillo y feo, pero muy apañado», le explicó a Carlos Sobera el barcelonés nada más entrar en el restaurante. «Llevo solo unos 20 años, aunque sí he tenido relaciones de 4 años como máximo. Luego cambiamos el plato, se friega y ya está», explicó.

«Soy cariñoso y me gusta el sexo como al primero. He ligado mucho bailando, que es una de mis aficiones, me gusta mucho hacerlo agarrado», admitió entre risas el jubilado de 71 años. Fue entonces, cuando Sobera le propuso bailar con las tres mujeres para que tuviera claro a quién quería conocer mejor.

Antonio se lanzó a la pista de baile y, en el momento que tocó la cintura de Tina, lo tuvo claro.»Se agarra bien y sabe bailar. Está muy buena, posee un cuerpo muy guapo y tiene un ‘porta pedos gordito’, se puede pillar carne ahí. Cuando le he echado la mano a la cintura he visto que la bilirrubina iba bien», admitió el comensal.

Durante la velada, ambos se dedicaron todo tipo de piropos, incluso Tina llegó a alabar los ojos de su compañero. «Nunca me lo habían dicho», comentó Antonio. «Me entras, nena. Me has gustado cantidad», le dijo al respecto. Una cita que a su vez estaba siendo visualizada por el resto de candidatas que no fueron seleccionadas por el barcelonés.

«Es demasiado mayor para mí» reconoció una de ellas. Por otro lado, al final de la noche, Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Tina, pero ella no quiso volver a quedar. «Es una persona agradable, me ha caído bien, pero como pareja no. Yo soy más dinámica y él más parado», sentenció en ‘First Dates’.