Feid ha vuelto a lanzar videoclip y ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Sus recientes canciones de forma constante hacen que no podamos perderle la pista. Su canción ‘Friki’ con Karol G dejó impactados a los fans por lo innovador que había sido, pero en esta ocasión ha sido todo lo contrario. Ha querido darle animación a ‘Amor de mi vida’, una las canciones que se incluye dentro de su quinto álbum, ‘Inter Shibuya – La Mafia’.

La canción no es ninguna novedad, ya fue lanzada el pasado mes de agosto en un disco que no contiene ninguna colaboración, solo está la voz del colombiano y la producción de Sky Rompiendo El Bajo una vez más e ICON. Si ‘Friki’ fue innovador, ‘Amor de mi vida’ tiene un estilo más retro y el 27 de diciembre de 2021 pudo verse esta diferencia. «Quería volver a como hacíamos los vídeos al principio con lo que teníamos a las manos. Gracias a todos los INTERSHIBUYA que me ayudaron a que lo lográramos», fueron las palabras de el de Medellín.

El vídeo fue dirigido por Sánchez, quien decidió el estilo del vídeo siendo así básico y vintage. A través de diversos efectos muestra esa grabación un tanto casera y a un Feid en solitario, algo que tiene que ver con el significado de la canción. El tema trata sobre ese desamor que cuesta olvidar y que para desahogarse no necesita nada más que permanecer solo. En el paisaje se puede ver rocas, montañas, algunas carreteras, pero en general está desértico. Todo esto hizo que ahora cuente con más de 5 millones de visualizaciones en YouTube.

«Me la pasaba yendo pa’ donde tú vives. Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida. Pero nunca tuvimos una despedida», son algunas de las frases que el artista canta. No obstante, su público ha empatizado con la historia y ha recordado esas experiencias que tenían guardados, pero nada más que el sonido urbano del cantante para animar un poco este ambiente.