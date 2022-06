Faneka sorprende con ‘Dance of the world’, su nuevo lanzamiento

Inés, Anika, Bruna y Miriam son las artistas que se han alzado a la esfera musical para presentarse al mundo bajo el nombre artístico de Faneka. Una agrupación donde, antes de convertirse en profesionales, fueron y siguen siendo mejores amigas. De hecho, su pasión en común por esta rama artística fue lo que las llevó a compartir con el resto del mundo las melodías y los versos que ocupan sus corazones.

Llevan trabajando juntas varios años, auto publicando su música, lanzando su primer proyecto discográfico en el año 2016, ‘Amore di Faneka’. Debido a la buena aceptación del público, la agrupación continuó trabajando y publicó su segundo álbum de estudio, ‘Caliú’, una maravillosa colección de canciones oníricas y fascinantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guillermo Jiménez Carazo (@gjcarazo)

Ahora, Faneka ha regresado y lo ha hecho para publicar la reinterpretación de su canción ‘Dance of the World’, la más lúdica y rítmica de todo su repertorio musical. Un sencillo que ya se encuentra disponible en todas y cada una de las principales plataformas de streaming.

Pero, para hacer de este lanzamiento un estreno por todo lo alto, Inés, Anika, Bruna y Miriam han publicado de forma simultánea el videoclip oficial del sencillo. Un video que cuenta con la dirección de G. J. Carazo y la producción de Gonzalo Lasheras junto a las propias artistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guillermo Jiménez Carazo (@gjcarazo)

Un audiovisual de lo más creativo y original que ha causado autentico furor en redes sociales, y no es para menos. Con el estreno de ‘Dance of the world’ Faneka ha vuelto a dejar claro el por qué se han convertido en una de las bandas revelación más populares de los últimos años.

Un lanzamiento con el que han vuelto a dejar a todos con la miel en los labios y deseosos de poder seguir conociendo y disfrutando el estilo musical de estas artistas. Mujeres que comparten una pasión y han llegado para arrasar con todo. ¡Dale al play!