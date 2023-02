Eva B y Sule B unen fuerzas para el lanzamiento de ‘Me odio’

Me odio es el nombre del nuevo sencillo de Eva B en colaboración con Sule B. Tras el lanzamiento de Negro mate, la gallega vuelve a ahondar en el sentimiento de pérdida, pero desde una perspectiva diferente y más violenta.

La artista se ha juntado con el intérprete manchego Sule B para brindar una balada demoledora, lenta y pausada que va calando poco a poco y de manera progresiva en el que la escucha. “Escritor de canciones malditas”, reza la biografía de Twitter del músico. Y resulta que también es compositor del tema, que junto a la joven han elevado a la máxima potencia el mensaje de la canción.

Cuando el amor no te habla de amor https://t.co/R2cGbhytYu — Benzo Sport (@SuleBSoprano) February 23, 2023

Me odio trata sobre el dolor que provoca la pérdida de una persona importante y como a veces no lo cura ni el tiempo. Eva B siempre se ha caracterizado por mostrarse real y vuelve a hacer gala de ello con una letra que deja claro que este es un tipo de dolor que marca para siempre. “He sido tan violenta conmigo que to’ se me fue directo al pecho y se clavó tan adentro que ya no podré sacarlo”, expresa de manera cruda la cantante.

El videoclip oficial sigue la estela de sus anteriores proyectos llevando una estética solo en apariencia caótica por los hechos que en él transcurren. En realidad, lo audiovisual es algo que la joven intérprete cuida mucho en todos sus lanzamientos. La mayoría del vídeo se centra en escenas cotidianas de los dos cantantes fumando, tomando un refrigerio en la cocina de casa o en la parte de atrás de una furgoneta. Hasta ahí todo normal, solo que las escenas toman un toque más oscuro reflejando la decadencia de los sentimientos de la cantante.

Me odio, la colaboración de Eva B y Sule B, ya está disponible en todas las plataformas digitales. De nuevo la gallega profundiza en sus sentimientos más oscuros y se abre al público con una canción muy personal y sincera a la par que cruda.