‘Eurovisión 2023’: los mejores memes de la semifinal 2

Tras una segunda semifinal llena de talento, ya se conocen los países que actuarán este sábado 13 de mayo en la gran final de Eurovisión 2023, que tendrá lugar en Liverpool. Una final en la que Suecia, Noruega y Ucrania parten como favoritas, mientras que Blanca Paloma se acerca poco a poco al Top 3.

En total, 26 países actuarán en la gran final de Eurovisión 2023, de los 37 que se presentaron, tres menos que el año pasado. Cabe recordar que España se encuentra entre los países que forman parte del llamado Big 5, que pasan directamente a la final. Motivo por el cual, Blanca Paloma no actuó ni en la primera ni en la segunda semifinal.

Este jueves, el Liverpool Arena acogió la segunda semifinal de la 67ª edición del festival. En ella, 16 representantes se jugaron su pase a la gran final, de los cuales solo diez consiguieron plaza, sumándose así a los diez países seleccionados en la primera semifinal.

Here is your #Eurovision2023 Grand Final Running Order!https://t.co/KIAQo7tp48 pic.twitter.com/3OF5rEspD2

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023