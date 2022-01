El próximo mes de mayo se celebrará ‘Eurovisión 2022’ en la ciudad italiana de Turín. Hasta el momento se conocen 8 de los 41 que tratarán de llevarse la victoria y, por tanto, coger el testigo de los italianos Måneskin. Una de las últimas artistas en sumarse a esta lista es Vladana Vučinić, que representará a Montenegro en el certamen europeo.

Todo ocurrió horas antes de que terminara el año. Es entonces cuando la RTCG anunció que, en cuestión de días, iban a dar el nombre de su representante para ‘Eurovisión 2022’. Para crear más expectación si cabe, la RTCG quiso ir publicando una serie de pistas que nos llevaban, de lleno, a Vladana Vučinić. ¡Y así fue!

Esta artista de 35 años nació en Pdgorica, y cuenta con estudios en música. Además, no solamente toca la guitarra sino también el piano. El primer sencillo de Vladana Vučinić salió a la luz en el año 2003, titulado ‘Ostaces mi vjena ljubav’. El segundo single, titulado ‘Noc’, fue estrenado un año más tarde. Este se convirtió en todo un éxito en Montenegro.

Let’s go, Montenegro!

Vladana will represent Montenegro 🇲🇪 on their return to #Eurovision this year!https://t.co/IzJrb1eb15

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) January 4, 2022