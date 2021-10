‘Eurovisión 2022’, oficialmente, se celebrará en mayo de en la ciudad de Turín. De hecho, la Gran Final se celebrará el día 14 de ese mismo mes. Hace tan solo unas semanas pudimos conocer esta información y, poco a poco, se van conociendo más detalles de este esperado festival que viajará por tercera vez en su historia a Italia.

Así pues la organización de ‘Eurovisión 2022’, a través de sus redes sociales, ha confirmado otro dato más: los países que, oficialmente, participarán en el certamen que se celebrará en Turín. La ciudad italiana acogerá a nada más y nada menos que 41 delegaciones, correspondientes a 41 países.

De esta información cabe destacar que hay dos regresos realmente importantes y muy esperados, como es el caso de Armenia y Montenegro. Otros países, como es el caso de Bielorrusia y Hungría, no participarán en esta edición. El primero de ellos por la polémica ocasionada este 2021 y el otro por decisión propia.

🌟 41 countries will participate in Turin 2022! 🌟

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 20, 2021