Anna Delvey, popularmente llamada como ‘La Estafadora de Nueva York’, ha vuelto a convertirse en protagonista. La que anteriormente era conocida como Anna Sorokin saltó a la fama tras haber estafado a muchísimas personas a través de negocios y préstamos. Un escándalo por el que la joven acabó siendo arrestada en 2017 y enviada a prisión durante un par de años. Después, se enfrentó a un jurado popular que la declaró culpable de seis de los ocho cargos a los que se enfrentaba. Por lo tanto, entró en la cárcel aunque salió en febrero de 2021 por buena conducta. Lo que nadie esperaba es que, tan solo unos años después, Anna iba a dar el paso de estar en uno de los programas con más éxito y más audiencia de Estados Unidos. Estamos hablando, cómo no, de Bailando con las estrellas. Los más fieles seguidores del formato se han quedado impactados con la presencia de la estafadora.

Y no solamente eso, sino que aparece con un localizador en el tobillo. Algo verdaderamente sorprendente, qué duda cabe. A su llegada a este formato que se emite en televisión, Anna Delvey fue presentada como empresaria y fue la última de las concursantes en pisar el plató del concurso de baile. Como no podía ser de otra manera, en cuanto apareció, se hizo el silencio a pesar de que el público sí que había mostrado su apoyo a las actuaciones de los otros participantes de Bailando con las estrellas. A pesar de todo, ella cumplió con su objetivo que no era otro que bailar una coreografía junto a Ezra Sousa, su compañero en esta aventura, con la canción Espresso de Sabrina Carpenter. Eso sí, antes de salir a escena, la joven se dirigió a los espectadores de este formato para hacerles saber cuál era su historia y por qué se hizo conocida en todo el mundo.

«En 2017 me acusaron de múltiples cargos de hurto mayor», comenzó diciendo Anna Delvey a los seguidores de Bailando con las estrellas, y añadió: «Cumplí mi condena y el programa es una forma de mostrarle a la gente un lado diferente de mí». Por si fuera poco, dio a conocer que, entre sus numerosas características, se define como una chica «bastante decidida», algo que puede demostrar, precisamente, por su «historial previo».

Lejos de que todo quede ahí, Anna Delvey respondió a una de las grandes incógnitas de los espectadores del concurso de baile. Y es por qué lleva un localizador en el tobillo si se supone que ya ha cumplido con su condena. Ella ha desvelado que es por su detención por parte de Inmigración. Y es que se quedó mucho más tiempo del que se le permitía por el visado que tenía, como consecuencia de estar entre rejas.

Sea como sea, es un hecho que tanto el programa como la propia Anna están recibiendo muchísimas críticas negativas a través de redes sociales. Después de todo el daño que ha ocasionado a decenas de personas, no entienden por qué le dan cabida en la pequeña pantalla. Eso sí, en esta entrega de Bailando con las estrellas no hubo ningún eliminado, por lo que Anna Delvey volverá a deleitar a los seguidores del formato con una nueva coreografía.

Si hay algo que la joven tiene claro respecto a su participación en este concurso es que quiere demostrar algo muy concreto: «Espero que Estados Unidos tenga la oportunidad de ver un lado diferente de mí». ¿Lo conseguirá a pesar de su pasado y de lo sumamente en contra que está la gente con su participación en el concurso?