«¿Eres su padre?»: el motivo por el que el padre de Jorge Lorenzo se ha colado en ‘El precio justo’

La televisión a veces nos regala momentos que nadie vio venir, pero lo vivido el pasado viernes en el plató de El Precio Justo ha sido una jugada muy inteligente por parte de Telecinco, eso hay que reconocerlo. Entre concursantes anónimos y escaparates finales, apareció una figura clave en la historia del deporte español: José Manuel Lorenzo, más conocido como Chicho Lorenzo, un nombre que los aficionados al motociclismo reconocerán enseguida. Se trata del padre y el entrenador de Jorge Lorenzo, ex piloto de MotoGP, que ha cambiado por un día los boxes por los platós de televisión.

Nada más hacerle bajar al atril desde el público, Sobera le preguntaba si tenía algo que ver con el piloto al pronunciar su nombre completo. «Aparte de ser su padre…», así ha confirmado a los espectadores que sí, que él es el responsable del entrenamiento durante años de uno de los campeones más carismáticos que ha dado nuestro país. Además, Chicho no ha estado sólo, porque desde la grada le acompañan varios de los alumnos de su escuela de pilotos, que cuenta con dos centros en Madrid y también imparte cursos en su Mallorca natal.

Aunque lleva su nombre, lo cierto es que José Manuel ha reconocido que ya está en activo, pero que no ha perdido la pasión por las motos: «Lo mismo que antes, pero jubilado. Sigo investigando y aconsejando a algún piloto». Hay que recordar que es ahora Jorge, su hijo, quien se ha convertido en coach del piloto de KTM Maverick Viñalez

El «método Lorenzo»

Ver a José Manuel en pantalla no es solo ver a un concursante más; es ver al hombre que, según sus propias palabras, fue el entrenador de su hijo «desde los dos años». Su aparición ha dejado en shock a los fans del motociclismo por el contraste radical de la situación:

Orgullo de padre: Lejos de esconderse, José Manuel reivindicó su papel en el éxito de Jorge, recordando que él fue el arquitecto de la leyenda del 99.

Lejos de esconderse, José Manuel reivindicó su papel en el éxito de Jorge, recordando que él fue el arquitecto de la leyenda del 99. El momento de tensión: Ha sido una sorpresa ver al padre de una leyenda del motor, tener que adivinar el precio de objetos cotidianos, una imagen que se ha vuelto viral en cuestión de horas.

El motivo de la aparición del padre de Jorge Lorenzo en ‘El precio justo’

Coincidiendo con el Gran Premio de España celebrado este fin de semana y que Mediaset ha emitido en abierto, Telecinco emitió el viernes un especial dedicado al motociclismo del concurso. De ahí que todos los premios estuvieran relacionados con el mundo de las motos. Para darle más relevancia, a falta de tener a pilotos en el plató, qué mejor que tener a un entrenador y alguien que conoce perfectamente este deporte.

Chicho Lorenzo, como experto, apareció en la tercera ronda, pujando por una moto de minicross. La prueba, a la que bautizaron como contrarreloj, la pasó perfectamente y se llevó el premio. «Pensé que no lo hacías, eh», le ha bromeado Sobera, antes de anunciar que se llevaba esa minimoto como premio por su paso por el programa.

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