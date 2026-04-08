¿Qué son las Frutinovelas? Una psicóloga analiza el fenómeno viral en TikTok

La llegada de la inteligencia artificial está revolucionando el mundo en general, tanto que por ahora es imposible saber cómo cambiará nuestra vida, siendo responsable de cambios en nuestro trabajo y en nuestra forma de entretenernos. Si ya los periodistas estamos notando los estragos de la IA (gracias a que Google lo permite), ahora son los creadores de series los que pueden echarse a temblar. En los últimos días se han viralizado en todo el planeta las llamadas frutinovelas, versiones de las series turcas de las que te hablamos en Happy FM, pero que están protagonizadas por frutas. Todo, como ya te decimos, está creado con programas de inteligencia artificial y ha conseguido enganchar a millones de personas. En sus argumentos podemos ver historias de amor y cuernos (muchos cuernos), por lo que hemos querido hablar con la psicóloga Silvia Sanz, experta en relaciones de pareja, para que nos explique por qué nos enganchan tanto y qué tienen de malo.

Para los que no lo conozcan, personajes como Banana Negra, Chica Limón o Chica Naranja se han convertido en las nuevas estrellas de TikTok e Instagram. Influencers reales como Marina Riverss, Marta Díaz o Lola Lolita deberían vigilar bien, puesto que es posible que incluso les roben el trabajo en breve. En estas novelas, estas frutas protagonizan infidelidades de todo tipo, sexo en grupo, tienen hijos ilegítimos y también encontramos peleas entre clanes familiares. Es decir, todo lo que ya vemos en series con actores de carne y hueso en los canales de televisión o en plataformas como Netflix.

¿Por qué nos enganchan tanto las novelas protagonizadas por frutas?

Para entender un poco este fenómeno, la psicóloga asegura que «logran colar mensajes complejos a través de algo aparentemente inofensivo», pero que al parecer los dibujos animados provocan que bajemos «el filtro crítico». Según la experta, sin darnos cuenta, «interiorizamos dinámicas sobre celos, infidelidad, roles de poder, que en otros contextos que no sean tan absurdos o tiernos generarían rechazo y se perciben como normales al entretener».

Aunque para Silvia Sanz el contenido no es «lo más problemático», lo que sí le hace levantar todas las alarmas es que consigue desactivar nuestra «capacidad de juicio para cuestionarlo». Señala que estas pequeñas novelas consiguen engancharnos tanto porque «el deseo está vinculado al conflicto» y sus diálogos y dibujos nos dan «una estimulación emocional constante».

El peligro que esconden las frutinovelas

Para la experta, el peligro es que haya mucha gente, especialmente los más jóvenes, que puedan aprender «sobre vínculos y conflictos, y lleguemos a normalizar ciertas conductas a través de contenidos breves, emocionales y repetidos», puesto que el algoritmo de Instagram y TikTok cada vez nos muestra más de estos vídeos cuando detecta que nos ha gustado o lo hemos visto con atención. «Quizás deberíamos preguntarnos qué tipo de relación estamos normalizando mientras nos enfrentamos», se pregunta.

Los puntos positivos de estas novelas creadas con IA

Aunque parece que el peligro de las frutinovelas es que nos cuelen mensajes sin darnos cuenta, la experta reconoce que este «tipo de tendencias provoca conversaciones y refleja inquietudes colectivas sobre la traición, el deseo y el amor», algo que puede ayudar a que estos sentimientos se saquen a la luz.

Uno de los efectos secundarios de estas novelas es que ahora ir a la compra, especialmente a la frutería, se convierte en una aventura inesperada. Miles de usuarios no han podido evitar caer en el meme y comparten vídeos asegurando que han decidido separar a las frutas del congelador para evitar líos o que cuando van al supermercado no ven más que infieles.