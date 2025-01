Emma García para los pies a un colaborador de ‘Fiesta’: «No te pongas a la defensiva»

Elisa Mouliaá es la protagonista absoluta de los últimos días después de que declarase ante el juez por los supuestos abusos sexuales que sufrió por parte de Íñigo Errejón. La actriz ha llegado a dar una exclusiva en el programa De viernes y vigila con lupa cualquier información que se ofrece de ella, ya que asegura que se están publicando muchos bulos sobre su vida privada, que nada tienen que ver con la realidad. Por ese motivo, cuando un colaborador de Fiesta ha anunciado que tenía una información delicada sobre ella, en el plató ha comenzado el revuelo, tanto que Emma García ha tenido que poner orden entre Sergio Garrido e Iván Reboso, que se han ido desmintiendo el uno al otro hasta llegar a una discusión en directo.

Garrido, que es un paparazzi muy conocido de nuestro país, ha recibido una información comprometida sobre la actriz que le pondría es un compromiso con su casero y sus vecinos. Según ha contado, estaría incumpliendo las condiciones de su contrato de alquiler, lo que podría dar lugar a que sus caseros la pudiera obligar a abandonar la casa en la que vive. Lo que le llega es que todo se debe a que estaría realquilando las habitaciones de la vivienda, algo completamente prohibido y que los propios vecinos habrían detectado por el movimiento de turistas.

«Me cuenta una persona, que lo sabe de primera mano, que Elisa está viviendo alquilada en un piso en el centro Madrid y que en estas Navidades ha estado realquilando habitaciones. Los vecinos le cuentan a mi fuente que durante días estuvieron viendo llegar a varias personas con maletas. También que los hijos de la dueña de la casa han visto la casa anunciada en Internet y que la casera le ha pedido a Elisa que abandone la casa», aseguraba Garrido ante las cámaras del programa.

Elisa Mouliaá desmiente la información de ‘Fiesta’

Iván Reboso, periodista del corazón y colaborador habitual del espacio, ha podido hablar con la intérprete, que le ha dado una versión completamente distinta a lo que se había anunciado ante las cámaras. «Yo hago mi trabajo como periodista, que es contrastarla y llamar a la fuente y hablarlo con ella», ha avisado.

«Ella, amablemente, me dice que esto es mentira», esta frase no ha gustado nada a Garrido, que en ese momento se ha sobresaltado y ha comenzado a gritar molesto por llevarle la contraria. Emma García, contundente como es habitual en ella, no ha dejado que comenzase una discusión por culpa de este asunto y lo ha parado de forma rápida: «Sergio, cálmate, no te pongas a la defensiva porque, además, ¿conoces cómo se sabe que esta información es real o no? Sabiendo si este piso es de alquiler o es de ella».

Para salir de dudas, el espacio ha mostrado la conversación que Reboso a los espectadores, pudiendo escuchar las palabras de Elisa insistiendo en que todo era falso: «Salen bulos por todos lados. Yo tengo mi casa comprada y es mentira».

Al escuchar esto, Emma García ha salido en apoyo de la supuesta víctima de Íñigo Errejón y ha querido parar cualquier duda: «Si es así, ella puede hacer lo que quiera. Si esto es como dice la actriz, que no tenemos por qué no creérnoslo, a lo mejor sí que hay algo de verdad en esas palabras de mano negra».

Lejos de conformarse, Sergio Garrido ha querido seguir defendiendo su información a capa y espada. «Mi intención es sacar una información de una mujer que está en actualidad pura… y me llega esa información, la transmito al programa y sale. Que ella dice que su casa es comprada, pues ya está. Yo a mi fuente le creo 100 %», ha insistido antes de cambiar de tema.