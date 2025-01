El equipo de Fiesta anunciaba el sábado que la edición del domingo contaría con algo muy especial, un anuncio que llegaba en forma de mensaje en redes sociales asegurando que «algo muy gordo está a punto de pasar» y que «nunca será lo mismo a partir de este fin de semana». Muchos espectadores pensaron en el anuncio de una noticia exclusiva en el programa o algún fichaje importante entre los colaboradores, pero hubo que esperar hasta el arranque del programa del domingo para descubrir de qué se trataba. A las 16:00 h aparecía, como es habitual, Emma García en pantalla con normalidad, pero pronto se ha visto sorprendida por una nueva compañera.

Una persona que no es colaboradora usual ha aparecido junto a ella, pero lo más curioso de todo es que iba vestida exactamente igual que ella e incluso tenía su misma melena rubia. «Eva, yo esto no. Bastante tengo como para aguantarme yo misma, como para aguantar a otra Emma», decía la presentadora ante la aparición de la imitadora, así se lo decía a Eva Espejo, directa del programa. La nueva presentadora no ha tardado ni un segundo en repetir alguna de las frases con las que ha arrancado el programa mientras se acercaba a la vasca, que no daba crédito a lo que estaba viendo. «¿Perdona? Pero si estás igual que yo», le ha dicho a su imitadora, mientras ella no se salía de su papel y le ha dejado claro quién era: «Soy Emma García». «Emma soy yo», le ha replicado la verdadera.

Sin saber muy bien qué hacer, la conductora de Fiesta le ha preguntado si tenía pensado hacer en todo momento lo mismo que hacía ella, pero la situación se notaba que no estaba preparada, por eso le estaba costando comenzar con normalidad el programa. «Es la primera vez que pasa esto», explicaba a los espectadores, antes de pedir ayuda a sus compañeros por lo que pudiera pasar.

«No voy a aguantar todo el programa y vosotros tampoco», les decía a los presentes en el sofá. Esta imitadora no es otra que Leonor Lavado, una conocida humorista y colaboradora que se dio a conocer en las redes sociales por sus grandes imitaciones.

¿Quién es Leonor Lavado, la imitadora de Emma García?

Además, colabora en programas como Más de uno, en Onda Cero. También ha sido posible verla recientemente en el ya cancelado programa Babylon Show, junto a Carlos Latre, y en la película Hotel Bitcoin, en la que interpreta un pequeño papel.

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre este momento, que pese a que ha sido divertido para los espectadores, para muchos ha servido para recordar al desaparecido Sálvame. Muchos han aprovechado el momento para realizar comparaciones y criticar que se esté intentar imitar al ya cancelado programa de Jorge Javier Vázquez de las tardes.

En sus últimas temporadas las imitaciones de Josep Ferré a Terelu Campos, María Patiño y, especialmente, Carmen Borrego, dieron grandes momentos a los espectadores. Lo cierto es que las imitaciones a los presentadores y a los colaboradores de los programas no son nada nuevo, ya que son habituales desde hace décadas, por lo que no se puede decir que Sálvame las inventase, en todo caso se podría decir que las volvió a poner de moda.