Demi Lovato pide el regreso de la “música emo” con la que ella creció

Demi Lovato se ha sincerado en numerosas ocasiones sobre las situaciones por las que tuvo que pasar siendo una de las estrellas más famosas de Disney Channel. La cantante ha soltado por su boca toda una serie de circunstancias que le hicieron madurar antes de tiempo y no estar al tanto de su salud mental.

Sin embargo, aunque fue una época muy dura de su vida por muchos motivos, hay otros motivos que hacen que la artista estadounidense sienta cierta nostalgia de aquellos años. Entre otras cosas, nostalgia de la música con la que creció en su adolescencia.

Con tan solo 16 años, Demi Lovato tuvo un éxito indiscutible con sus papeles como protagonista de las películas de Camp Rock o de series como Sunny Entre Estrellas, en Disney Channel. No obstante no dejaba de ser una adolescente con gustos como cualquier otra chica de su edad.

🎙 En un extracto de la entrevista de CBS Mornings de Demi Lovato que se transmitirá mañana, ella dice: «Ya sea sobre angustia, sobre enamorarse, tristeza… Siempre he hecho música para ser una inspiración para otras personas mientras hago lo que amo». pic.twitter.com/xjwvG822qm — Demi Lovato Argentina (@ddlovatoargen) April 12, 2023

Demi Lovato vivió muy de cerca el fenómeno social emo que llegó a todos los rincones del planeta en la primera década de los 2000, a pesar de tener sus orígenes sus orígenes a mediados de 1980 en Estados Unidos. La artista era muy fan de grupos musicales como Tokio Hotel, My Chemical Romance , Paramore o Evanesce.

Y así lo ha hecho saber en una entrevista con CBS Mornings: “Crecí escuchando esa música y quiero volver a mis raíces”, expresó. “Ya sea que estés pasando por la depresión de divertirte con tus amigos, hay muchas emociones en esa música. Creo que esta generación tiene hambre de eso”.

«Ya sea angustia, enamoramiento, tristeza… Siempre he hecho música para ser una inspiración para otras personas mientras hago lo que amo. Definitivamente estoy en un muy buen lugar. No sé sobre qué voy a escribir en mi próximo álbum porque estoy muy feliz. No sé lo que voy a hacer”, expresó la artista sobre el momento actual en el que se encuentra.