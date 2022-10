Dabiz Muñoz recuerda su pedida de mano a Cristina Pedroche con esta curiosa anécdota

Joaquín Sánchez debutó este miércoles 5 de octubre como entrevistador en Joaquín, el novato, la nueva apuesta de Atresmedia para el prime time de Antena 3. Un programa que arrasó en audiencia en su primera entrega, con el chef Dabiz Muñoz como primer invitado.

Durante la entrevista, además de hablar de cocina, Dabiz Muñoz y Joaquín Sánchez tocaron temas muy personales, siendo una charla entre amigos donde el chef volvió a demostrar su profunda admiración por su mujer, la presentadora Cristina Pedroche.

Tal y como explicó el chef, ambos se conocieron gracias a una marca deportiva con la que trabajaban en aquel momento, coincidiendo en un evento que la marca había organizado. «La que tomó la voz cantante fue Cristina», apuntó sobre el momento en el que comenzaron a conocerse.

Dabiz Muñoz confesó que Cristina Pedroche no se anduvo con rodeos y que desde el primer momento fue muy directa: «Al mes de estar juntos, me decía que nos íbamos a casar y me mandó una foto de un cepillo de dientes para mí que había colocado en su servicio», recordó entre risas.

Por otro lado, el creador de DiverXO también reveló cómo había sido su pedida de mano a Cristina. Ambos son dos amantes de las croquetas por lo que decidió preparar una fuente de las mismas y, al fondo colocó el anillo de pedida.

Sin embargo, tal y como contó, preparó tantas croquetas que no pudieron acabárselas, y Dabiz Muñoz se vio obligado escarbar en las croquetas hasta encontrar el anillo con el que quería pedir matrimonio a Cristina Pedroche.

Tras la pedida, la pareja comenzó a investigar cómo sería la croqueta perfecta. «Probamos diferentes tipos y texturas hasta dar con la croqueta perfecta de Cristina», recordó, explicando cómo nacieron las famosas Croquetas de la Pedroche.