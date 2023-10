La convivencia en la casa de GH VIP 8 se ha visto alterada por la llegada de los tres nuevos concursantes, de los que dos optarán a quedarse de forma definitiva. Esto ha provocado que la información del exterior haya provocado que uno de los habitantes amenace con abandonar tras una fuerte discusión.

La información que José Antonio Avilés dio a Albert Infante sobre la actitud de Michael ha dinamitado su amistad. El colaborador de Así es la vida quiso abrir los ojos al ex concursante de Got Talent tras de lo que realmente está pasando.

La discusión comenzó cuando Albert descubrió que italiano si siente algún tipo de atracción por Naomi, una de las nuevas en la casa, por lo que todo ha explotado en ese momento. «Solo somos amigos, ¿no? Yo no quiero nada. Amistad. Lo tengo todo clarísimo. Todas las dudas que tenía ya están. Por fin he visto todo. Ni persona especial ni aquí ha habido nada ni nada. Ya está», ha comenzado

«Antes pensaba que no pareja pero sí algo bonito. Esta conversación la teníamos que haber tenido antes. No es que no quiera ser tu amigo especial, es que no puedo», ha dicho a Terlizi, que mantenía que él no buscaba nada más que una amistad en GH VIP 8.

Albert en ese momento ha anunciado el bombazo: «Te quiero más que a nadie, pero no puedo más. Voy a abandonar. No aguanto más». «Me siento humillado, tonto, gilipollas. Todo. Viene una persona nueva y se está yendo. No me lo merezco. Sé que me ha dicho que no, pero luego no es lo que hace. ¡No puedo más! Me quiero ir, por favor», ha anunciado entre lágrimas.

«Espero que sea muy feliz. La vida es la que es y hay que saber aceptarlo. Si viene una chica y le gusta no puedo hacer nada. Me he callado muchas cosas también», ha sentenciado Infante. Ante los gritos, Carmen Alcayde y Laura Bozzo han acudido en su ayuda para calmarle.

La última cena de los apóstoles se queda en anécdota si la comparamos con la que tuvieron ayer Albert y Michael 💥 La cena AL COMPLETO y todas las reacciones esta noche en ‘GH VIP. ÚLTIMA HORA’ 🚨 ⏰ 21:50h en @telecincoes con @laralvarezg#GHVIP17O pic.twitter.com/vgVgY82ZJF — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2023

La ex colaboradora de Sálvame lo tenía claro: «Michael lo que quiere es que se le quite el sambenito de que alguien pueda pensar que es gay». Por otro lado, el italiano acudió rápido al confesionario para desahogarse: «No estoy bien. Siempre le dije que si se enamoraba me quitaba de en medio. La única culpa que tengo es de haber ido a la cena y haber dicho que me gustaba Naomi».

Durante la conexión de GH VIP 8. Última hora de Lara Álvarez con la casa, todo terminó por explotar. Albert dejó claro que no se ha inventado nada y que ha «vivido algo diferente a una amistad, pero no quiero decir pareja», unas palabras que no gustaron nada a Michael, que contestó enfadado: «¡Eso no es así! No lo dijo hasta ahora. No es verdad. No entiendo lo de ayer, me hubiera alejado si lo hubiera sabido».