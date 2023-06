Chayanne sorprende con el lanzamiento de ‘Bailando Bachata’, su nuevo single

¡Chayanne ha regresado! El artista puertorriqueño lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios deleitando al público global con su música. Un talento incomparable que lo ha llevado a sumar numerosos hitos a lo largo de su carrera profesional. Por ello, y lejos de quedarse de brazos cruzados, ha vuelto al panorama musical para ponerle el mejor ritmo al verano del 2023.

Así pues, el cantante ha presentado oficialmente el sencillo Bailando Bachata, una canción compuesta por el propio Chayanne, Andy Clay, Cruz Felipe, Yasmil Marrufo y Mario Alberto Cáceres Pacheo. Un sencillo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y cuyo recibimiento por parte del público no ha podio ser mejor.

Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor… pic.twitter.com/avTjzYResg — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) May 26, 2023

«Un tema delicioso y romántico con el cual la superestrella del pop sale de su estilo habitual mostrando su destreza y versatilidad musical», señalan desde la nota de prensa. Un lanzamiento que ha llegado también con su videoclip oficial, el cual ya supera el millón de reproducciones en la plataforma de YouTube a pocos días de haber visto la luz.

Dirigido por Katherine Diaz y producido por Guacamaya Films, el videoclip de Bailando Bachata destaca por presentarse con una puesta en escena muy propia de los años 50. Además, cuenta con la participación especial en pantalla de la actriz y modelo venezolana Verónica Schneider. Sin lugar a duda, un video que atrapa desde el primer momento y que se ha convertido en el broche perfecto para el lanzamiento del nuevo trabajo de Chayanne.

Con este nuevo lanzamiento el artista puertorriqueño no solo ha demostrado que la barrera del tiempo y las nuevas modas no suponen un impedimento para él, sino que tampoco hay género musical que se le resista. Pues, no hay mejor prueba que las cifras que lo acompañan.