Canales Rivera y Carmen Alcayde: ‘Sálvame’ trata de indagar en su supuesto romance

El pasado miércoles Sálvame desveló que podría existir un supuesto romance entre Canales Rivera y Carmen Alcayde. Casualmente, los dos han coincidido el jueves en plató y el programa ha continuado indagando en la posible relación que uniría a los dos colaboradores.

Durante la tarde del miércoles, Jorge Javier Vázquez llamó por teléfono a la colaboradora y le preguntó enigmáticamente sobre si se le había escapado algo durante la celebración de las Fallas. En ese momento ambos reconocieron que sí se encontraban físicamente atractivos el uno al otro. Este jueves ya cara a cara han negado todos los rumores que les relacionaban como algo más. Sin embargo, había cierta tensión en el ambiente.

El tonteo entre Canales y Carmen Alcayde es cada vez más evidente para los colaboradores de #yoveosálvame 👀 https://t.co/SaO2Ln28N9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 16, 2023

Por el momento no ha ocurrido nada entre ellos, pero estando solteros es una opción que siempre está abierta a ocurrir. De hecho, la valenciana no lo ha descartado. “Sí que tengo tu teléfono, pero nunca te he mandado un mensaje”, le ha comentado Carmen Alcayde entre risas al torero. Canales Rivera ha soltado también una carcajada al escuchar esa información.

“Estáis muy tontos, ¿eh?”, ha señalado en cierto momento Kiko Hernández. Adela González ha estado de acuerdo con el colaborador y ha afirmado que “están como de adolescentes”. “Por lo que dijo Jorge me cuadra que Canales no haya contado nada, y Carmen lo haya contado todo”, ha soltado Kiko con suspicacia sobre la discreción del torero y el carácter más abierto de la periodista.

A continuación Sálvame ha emitido un recopilatorio de comentarios subidos de tono que han hecho diferentes personas que han pasado por el programa a lo largo de los años. Al terminar estas imágenes se han hecho algunos apuntes más sobre la vida amorosa de Canales Rivera y el diestro ha estallado ante los comentarios de un supuesto testigo. Esta persona afirmaba que el colaborador habría tonteado con Carmen Alcayde cuando aún estaba con su expareja. “Me río mucho con ella y me parece muy atractiva, pero no voy a permitir que se nombre a gente que no corresponde”, ha aclarado muy serio.