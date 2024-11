El pasado miércoles 6 de noviembre pudimos disfrutar del tercer programa de la cuarta edición de Mask Singer en Antena 3. De esta manera, los espectadores pudieron conocer que tras la identidad de Brócoli se encontraba Miguel Ángel Revilla y bajo Oveja estaba nada más y nada menos que María José Campanario. Esta última máscara supuso una enorme sorpresa entre los cuatro investigadores, ya que ni tan siquiera llegaron a imaginar que la mujer de Jesulín de Ubrique pudiese estar participando en el programa. Pero no todo quedó ahí, ya que muchos no tardaron en caer en la cuenta de algo muy concreto: hace meses, Belén Esteban confirmó que habían echado para atrás su participación en Mask Singer en el último momento. Al parecer no solamente tenía firmado el contrato sino que, además, reconoció que ya tenía hasta el disfraz que iba a lucir durante su participación en el concurso.

Muchos han dado por hecho que esta situación ha venido dada por un presunto veto por parte de la odontóloga, pero lo cierto es que el asunto va mucho más allá. ¿El motivo? El disfraz que Belén Esteban ya tenía confeccionado para su participación en Mask Singer era, precisamente, el de Oveja. En un momento dado de la tarde, durante la Quickie-ronda, María Patiño avanzó parte de esta información tras haber hablado personalmente con su compañera y amiga: «Belén lo que cuenta es que esa participación en Mask Singer se frustra porque se filtra el nombre». Así pues, aseguró que presuntamente hubo una filtración no en medios de comunicación, sino dentro del propio concurso: «Es la explicación que le dieron cuando se abortó la participación», aseguró la presentadora de Ni que fuéramos. Por si fuera poco, fue más allá: «El disfraz que se le hace a Belén Esteban es el de ovejita».

Tiempo después, Belén Esteban entró en el programa en el que colabora a través de una llamada telefónica. Aunque fue una conexión bastante breve, la tertuliana aprovechó para matizar y completar algunas informaciones que se habían dado en las últimas horas. Para comenzar, aseguró que «no era verdad» que se hubiese filtrado su participación en Mask Singer 4: «No se filtró en ningún sitio».

La Patrona continuó explicándose: «Tenía un contrato firmado y fui tan legal que no denuncié a nadie». Lejos de que todo quedase ahí, Belén Esteban aprovechó esa llamada en directo para hacer hincapié en algo muy concreto: «Ese era mi disfraz», aseguró, refiriéndose a Oveja. Acto seguido, añadió: «Tengo una foto en el móvil».

Eso sí, desconoce por completo si María José Campanario era conocedora de que iba a utilizar un disfraz que al parecer había sido hecho a medida para Belén Esteban antes de que su participación en Mask Singer 4 se viese frustrada. Pero no todo queda ahí, ya que la de Paracuellos aseguró que recibió la llamada cuando se encontraba en Miami grabando Sálvese quien pueda para Netflix.

«Me dijeron lo de la filtración y me dijeron que se rompía el contrato. Podría haber denunciado, pero no denuncié», afirmó. A pesar de que le resulta paradójico que María José Campanario fuese la escogida para utilizar el disfraz que ella iba a llevar, ha intentado quitar hierro al asunto: «Lo único que creo es que le podían haber cambiado de disfraz, le podían haber hecho otro».

Y fue más allá: «Yo lo que sí sé es que ella –refiriéndose a María José Campanario- quería ir a este programa y habría llamado desde la primera edición para ir, y de esto me alegro», reconoció, no sin antes aprovechar la ocasión para hacer hincapié en algo muy concreto: «Pero la Ovejita era yo», sentenció.