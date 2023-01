Bizarrap y Shakira ponen fecha de estreno a la ‘BZRP Music Sessions #53’

Tras varias semanas escuchándose rumores sobre la posible nueva sesión de Bizarrap junto a Shakira, por fin se ha hecho realidad y es que el productor que ha sido el protagonista de los grandes éxitos del año, se ha unido a la cantante para presentarnos la BZRP Music Sessions #53, una canción que verá la luz este miércoles 11 de enero o así lo han anunciado a través de sus redes sociales.

Desde su ruptura con el futbolista azul grana, Gerard Piqué, Shakira lanzaba dos temas que han tenido mucho éxito en los que habla sobre cómo se siente ante la infidelidad del que llevaba más de 10 años siendo su marido y con el que comparte 2 hijos en común. La primera de ellas fue Te Felicito junto a Rauw Alejandro, en la que podemos apreciar ciertas indirectas: “Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa. Te queda bien ese show, te felicito que bien actúas”, claramente referida a él.

Meses más tarde sacaba Monotonía junto a Ozuna, canción que trata sobre lo duro que es acabar una relación y el dolor que siente. Ahora es el turno de Bizarrap, quién se ha convertido en uno de los artistas más escuchados de este año tras su tema junto a Quevedo, que ya supera las 900 millones de reproducciones en Spotify, posicionándose como una de las canciones más escuchadas de la plataforma.

Hace tan solo unas horas, la cantante ya adelantaba parte de la letra de la canción, donde podemos ver a una Shakira empoderada, con muchas ganas de que el mundo se entere de cómo se ha sentido y se siente: “Una loba como yo no está para tipos como tú”. Sin embargo, horas más tarde se filtraban algunos versos más que nos aseguran el éxito que va a tener y como la colombiana va a dejar el listón muy alto.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”, se puede apreciar en la letra. Por lo tanto, se trata de una letra con bastantes referencias hacia el futbolista.