El pasado miércoles tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’. En esta ocasión, pudimos ver cómo Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban volvieron a convertirse en grandes protagonistas, al verse involucrados en una discusión donde dejaban claro que tenían pensamientos completamente diferentes.

A pesar de todo, parece que tanto el presentador como la colaboradora han conseguido aprender de los errores que cometieron en el pasado. Todo comenzó cuando, en la mesa de actualidad, decidieron hablar de lo sucedido con Mario Biondo, el que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva.

En un momento determinado, Belén Esteban dijo lo siguiente a Kiko Matamoros: “Mira, yo es que prefiero no estar en estos temas”. Al escuchar estas palabras, Jorge Javier Vázquez no dudó un solo segundo en darle un toque de atención. Lo hizo a través de una sonada afirmación: “¡Ahora no quiere hacerlos!”.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban vuelven a enzarzarse: “El que me dijiste de no hablar de política fuiste tú” https://t.co/MkSJr1jlSu — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 1, 2021

La colaboradora de ‘Sálvame’, al escuchar a su compañero y amigo, quiso defenderse públicamente: “No los quiero hacer porque pienso de una manera y estáis ahí dale que te pego, dale que te pego”. Lo cierto es que, lejos de que la cosa quedase ahí, el presentador de ‘Secret Story’ quiso profundizar en el asunto.

“No quieres hablar del Rey, no quieres hablar de política… ¡No quieres hablar de nada!”, exclamó Jorge Javier Vázquez. Belén Esteban volvió a responderle, esta vez con mayor contundencia: “No, perdona, el que me dijiste de no hablar de política fuiste tú”. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Decidimos todos no hablar. Yo hago lo que me dicen”.

La de Paracuellos, al ver cómo se estaba tornando esta situación, quiso zanjarla entre risas con la siguiente afirmación: “¡No empecemos!”. Afortunadamente, todo quedó en una mera anécdota. Como decimos, los errores cometidos en el pasado han servido para que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, a pesar de tener posturas diferentes en diversos asuntos, consigan resolver la situación antes de que la cosa vaya a más.