Taylor Swift acaba de sacar su undécimo álbum, The Tortured Poets Department, que ha roto todos los récords. Además, acaba de retomar su gira, The Eras Tour en París, que llegará a nuestro país el próximo 29 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora, se ha desvelado que una de las mayores batallas de la cantante tendrá su propio documental.

Y es que desde el pasado año 2021, la cantante ha estado regrabando sus seis primeros discos. Fue en el mes de abril de aquel año que la artista lanzó la regrabación de su disco Fearless, comenzando así un proceso de recuperación de la música que le fue arrebatada por su antigua discográfica y que ahora está recuperando gracias a las Taylor’s Version.

The Tortured Poets Department. An anthology of new works that reflect events, opinions and sentiments from a fleeting and fatalistic moment in time – one that was both sensational and sorrowful in equal measure. This period of the author’s life is now over, the chapter closed and… pic.twitter.com/41OObGyJDW — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

Esta batalla comenzó cuando Scooter Braun, un representante de artistas de la talla de Justin Bieber, Ariana Grande o Demi Lovato, se hizo en 2019 con la discográfica Big Machine Records, fundada por Scott Brochetta. Y es que la cantante de Blank Space cambió de discográfica a Republic Records en 2018 cuando terminó su contrato. Cuando Braun compró la discográfica, se hizo con todos los derechos de la música de Swift, además de sus videoclips y obras.

La cantante sabía que estos derechos serían vendidos, por lo que intentó comprarlos con una gran cantidad de dinero, algo que fue rechazado por la discográfica, que prefirió vendérselos al representante de artistas. En cuanto esta venta fue hecha la cantante dejó de poder usar su música. Es por esto que está regrabando todos los discos que ya no le pertenecen: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y reputation.

On May 5, 2023, at the first Nashville date of the Eras Tour, Taylor Swift announced Speak Now (Taylor’s Version). #SpeakNowTaylorsVersion #TSTheErasTour 📸: TAS // @GettyVIP pic.twitter.com/v6v0jjMgJO — The Eras Tour (@TSTheErasTour) May 5, 2024

Los está recuperando llamando a estos discos por su nombre original añadiéndole (Taylor’s Version). Además, estos discos cuentan con algunas canciones extras que la cantante escribió para el primer lanzamiento de cada disco pero acabó por no incluirlas en el proyecto inicial. Estas canciones se llaman From The Vault, «del baúl». Por el momento, la cantante ya ha lanzado Fearless (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version), que se ha convertido en uno de sus discos más escuchados de su carrera.

Ahora, Variety ha desvelado que toda esta trama tendrá su propia docuserie que constará de dos capítulos. Está producida por Warner Bros y Discovery y tiene el título provisional de Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood.

A two-part documentary tentatively titled “Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood» is coming to Discovery+ in the U.K. and Ireland. https://t.co/jT2YczN8oL — Variety (@Variety) May 7, 2024

Un documental muy ansiado

Los fans de Taylor Swift ya habían pedido en incontables ocasiones que todo este drama se plasmara en un documental para complementar sus otras obras audiovisuales como Reputation Stadium Tour, Miss Americana, Folklore: the long pond studio sessions y The Eras Tour.

En medio de todo el éxito de la cantante con su gira y su nuevo álbum, los swifties por fin tendrán la oportunidad de ver una docuserie de dos capítulos de la trama en la que tanto han apoyado a la cantante.