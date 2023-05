Barei y José Otero (‘Benidorm Fest 2023’), protagonistas de una tensa discusión en una entrevista

El análisis sobre la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión 2023 continúa. En esta ocasión, ha sido Malbert en su podcast La Red Room, el que analizó la 17ª posición en España junto a Barei, representante de España en Eurovisión 2016 y José Otero, finalista del Benidorm Fest de este año.

La propuesta de Blanca Paloma quedó por delante de otras propuestas como Nochentera de Vicco o del propio José Otero. El artista acudió al podcast de Malbert para charlar junto a él de su trayectoria en el Benidorm Fest y de la actuación de su compañera en el festival europeo.

A pesar de que Malbert contó con ambos invitados para realizar un análisis sobre la final de Eurovisión de este año desde la perspectiva de una persona que ha representado a España en el festival y de otra que quedó finalista en el Benidorm Fest, finalmente se convirtió en una tensa discusión entre los los dos artistas.

Comentamos la final de #Eurovision con Barei y Jose Otero pero parece ser que #LaRedRoom tiene una especialidad en malos rollos… Fue un debate un poco tenso👀 Oferta EXCLUSIVA con 60 días GRATIS para verlo completo: https://t.co/4vjeSxnMhE #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/jF4Z7mExRB — MALBERT (@ItsMalbert) May 17, 2023

Al comienzo de la charla, ya volaron los primeros «zascas». «¿Te volverías a presentar al Benidorm?», preguntó Malbert al artista canario. «Tal y como le ha ido este año… no sé», señaló Barei. «Pues pasé a la final, la que tú compusiste no», sentenció Otero. «Si, pero yo he ido a Eurovisión», le contestó la artista. «Bueno, todavía hay vida», se defendió él.

Una discusión bajo la atenta mirada de Malbert, que antes de proseguir exclamó: «No sé si ponerme un escudo hoy, porque está la cubertería… Bueno, no pasa nada, yo creo que todos somos profesionales y objetivos, ¿verdad?». «Sí, objetivamente no pasó, y yo sí fui», fue el siguiente zasca de Barei al artista canario.

«Bueno, se ha convertido el programa en defenderte. Ve el año que viene a ver si tienes más suerte. Te puedo componer yo la canción, a lo mejor te va mejor», acabó diciendo Barei zanjando la discusión con un nuevo «zasca». Un continuo tira y afloja al que el canario respondió en redes sociales señalando que fue «totalmente innecesario».