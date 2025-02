Ni que fuéramos, poco a poco y con el paso del tiempo, está ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni un solo programa presentado por María Patiño ya sea en Canal Quickie o en TEN. El pasado martes 4 de febrero, los espectadores del canal de YouTube y de Twitch pudieron conocer una información que hasta ahora no se había compartido, y que tiene estrecha relación con uno de los trabajadores de Ni que fuéramos que había conseguido ganarse el cariño y el respeto de la audiencia. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de César Toral, más conocido como Escaleto. A mediados de 2024, después de casi dos meses dedicándose a interactuar con los espectadores de Ni que fuéramos, el joven desapareció del programa sin dejar rastro.

En un principio se comunicó que estaba de vacaciones, ya que su salida coincidió con el final de la primera temporada del programa. Pero todo se fue alargando, hasta que los espectadores pudieron ver cómo César tampoco estaba en septiembre. Además, por si fuera poco, ninguno quiso dar ningún tipo de explicación al respecto, lo que provocó que se generasen aún más dudas sobre la repentina ausencia de Escaleto en Ni que fuéramos. A pesar de que los espectadores han preguntado por él en numerosas ocasiones, se ha optado por el silencio. Solamente aprovechaban esa oportunidad para mandar saludos a su todavía compañero. Pero nada más. Por suerte, todo ha cambiado en las últimas horas, puesto que Lydia Lozano no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para arrojar luz sobre este asunto. La colaboradora se pronunció sobre la ausencia de César en YouTube y Twitch, durante una publicidad del programa.

El primero en hablar fue Valldeperas que, a lo lejos, se le escuchó decir lo siguiente: «Escaleto está en su casa, tranquilito». Fue entonces cuando Lydia preguntó al director del programa si podía pronunciarse al respecto. Tras recibir una respuesta afirmativa, la periodista se dirigió a los espectadores en la pausa publicitaria: «Escaleto está en su casa, está teletrabajando», comenzó diciendo la colaboradora del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN.

«Está en nuestros corazones, nos manda mensajes, manda ideas a Valldeperas… Está haciendo un nuevo proyecto, y como está haciendo un nuevo proyecto se queda en su casa, no puede venir aquí. Somos muchos y muy pequeño el piso. Entonces, se queda en su casa. ¡Un beso, Escaleto!», aseguró la tertuliana.

Por lo tanto, finalmente, se resolvió uno de los grandes misterios. A pesar de que Lydia Lozano no ha querido incidir ni ha dado el paso de compartir detalles de ese nuevo proyecto de Escaleto, al menos sí que ha hecho saber que continúa vinculado a Ni que fuéramos. Eso sí, su trabajo actualmente lo está desarrollando desde casa. ¡Misterio resuelto!