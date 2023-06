Bad Bunny se pronuncia sobre la polémica de haber tirado el móvil de un fan al mar

Bad Bunny continúa haciendo historia. El artista puertorriqueño es el protagonista de la portada de la revista Rolling Stone, además, ha concedido una entrevista en la que se sincera sobre cómo lleva la fama internacional, mientras sigue fiel a sus orígenes y a su natal Puerto Rico.

A pesar del éxito, Bad Bunny asegura que su visión sobre la vida y sus valores no han cambiado. No obstante, ser el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo le ha llevado a tomar ciertas precauciones, entre ellas salvaguardar su vida privada.

El artista cada vez es más receloso de su privacidad. Motivo por el cual, entre otras cosas no ha querido confirmar su relación con la modelo Kendall Jenner. Y otro de los motivos por los que, en ocasiones le sobrepasa el acoso de los paparazis y de los fans, que a veces no respetan su intimidad.

Bad Bunny (@sanbenito) para la portada de julio/agosto dedicado al futuro de la música. Fotos de Daniel Sannwald. 🔗 https://t.co/N145YxTCnV pic.twitter.com/orjAetiPB9 — Rolling Stone (@RollingStone) June 21, 2023

Bad Bunny se muestra en ocasiones irascible por la pérdida de privacidad, motivo por el cual, hace unos meses protagonizó un polémico incidente, al lanzar el móvil de una fan al mar, cuando se encontraba en República Dominicana y un grupo de seguidores comenzaron a perseguirle.

De este tema se ha sincerado en su entrevista con Rolling Stone, revelando que se arrepintió al día siguiente. «La gente estaba grabando y yo saludaba, ‘¡Qué lo qué!’, por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo», explica.

En cuanto a si se arrepiente, expresó: «Al otro día, al otro día. Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto. Debería subir el vídeo. Ella lo tiene», explica el artista sobre la polémica del móvil.