Bad Bunny: primer artista latino nominado a ‘Mejor álbum del año’ en la historia de los Grammys

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ya ha anunciado de forma oficial el nombre de los artistas y proyectos nominados para la edición del próximo año 2023. Un evento muy esperado por todos los amantes de la música que se celebrará el próximo 5 de febrero y que contará con la presencia de grandes estrellas. Entre ellas, el mismísimo Bad Bunny.

El puertorriqueño se ha convertido en uno de los artistas del género urbano más aclamados de la industria musical. Un logro que ha aumentado, aún más si cabe, tras el lanzamiento de Un Verano Sin Ti, su nuevo álbum de estudio y con el que ha cosechado todo tipo de éxitos.

Bad Bunny’s ‘Un Verano Sin Ti’ becomes the first Spanish-language album in history to earn a #GRAMMYs nomination for Album of the Year (@sanbenito).

— chart data (@chartdata) November 15, 2022