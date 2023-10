Bad Bunny lanza ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, un álbum donde regresa a sus orígenes

Tras liderar todos y cada uno de los charts musicales a nivel global el pasado 2022 con Un verano sin ti, todo parecía indicar que este 2023 llegaría a modo de reflexión y composición para el puertorriqueño, pero nada más lejos de la realidad. Bad Bunny ha vuelto pisando fuerte y lo ha hecho para trasladarnos hasta sus orígenes musicales.

El artista de 29 años ha querido ponerle a este viernes 13 de octubre su mejor cara y lo ha hecho de la forma que más le gusta a su público, con un nuevo álbum. Presentado bajo el título de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el cantante ha abandonado un poco el reguetón para traer de vuelta su amado trap y hip hop.

NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA 🐎https://t.co/pIcmfPMv4F — B (@sanbenito) October 13, 2023

Nadie sabe lo que va a pasar mañana se presenta como una aventura musical de 1 hora y 21 minutos de duración que ha llegado acompañada de un total de 22 canciones que no conocen el significado del skip. Un nuevo trabajo que arranca con el tema Nadie sabe para entonar, durante 6:19 minutos, sobre la cara más desconocida de la fama.

«Este disco no es para ser tocado en un millón de vistas. / Es para que mis fans reales estén contentos, aunque yo por dentro no me sienta al cien por ciento. / Es para que me cancelen y me odien», canta en algunos de sus versos. Un viaje con el que ya comienza a dar señas del Bad Bunny que se ha puesto tras las letras de este proyecto.

De esta manera, Nadie sabe lo que va a pasar mañana se presenta con sencillos que han sido producidos por Tainy, MAG y La Paciencia. Todo ello sumado a colaboraciones con grandes pesos pesados de la industria musical como Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto o Eladio Carrión. Sin lugar a duda, un nuevo disco con el que «El conejo malo» ha vuelto a demostrar el por qué es el rey indiscutible de las plataformas de streaming.