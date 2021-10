‘Narcos México’ es una de las series que ha revolucionado el panorama audiovisual en los últimos años. Una ficción que ha dado la vuelta al mundo y que ha mantenido en vilo a millones de espectadores ante la historia del ascenso y caída del narcotraficante Pablo Escobar. Un audiovisual que causó mucho revuelo hace unos meses al anunciar el próximo estreno de su 3º y última temporada, en la cual participaría el mismísimo Bad Bunny.

No hay reto que al artista urbano se le resista, y el de su papel en ‘Narcos México’ es un claro ejemplo de ello. Pero, ahora la emoción y la intriga por ver la nueva temporada de la serie es doble, sobre todo, tras la publicación del primer tráiler. Un video donde el espectador es testigo de varias imágenes en las que aparece Bad Bunny en su papel de Kitty Páez.

Tijuana in the 90s, where rich kids ran wild with the Arellano Félix business. pic.twitter.com/KZVeOviTvi — Narcos (@NarcosNetflix) October 10, 2021

«Me encantó la ‘Narcos’ original, así que cuando anunciaron ‘Narcos: México’, me convencieron; me siento honrado de formar parte de la serie. Kitty es un tipo carismático al que le encantaba verse bien. Le gustan las cosas bonitas, ¡y me siento muy identificado con eso!» confesó Bad Bunny durante una entrevista con ‘Entertainment Weekly’.

Y es que, por lo que se conoce hasta el momento, el puertorriqueño se ha metido bajo la piel de una de las figuras claves dentro del cártel de Tijuana. Un personaje que fue integrante de la pandilla de Ramón Arellano Félix, llamada los Narcojuniors, la cual se conformó por jóvenes millonarios violentos dedicados al lavado de dinero y drogas.

Además, ya se ha anunciado la fecha oficial en la que verá la luz la temporada. El próximo 5 de noviembre el público podrá conocer como concluye de forma definitiva una de las ficciones más vistas de Netflix. ¡La cuenta atrás ha comenzado!